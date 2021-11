Courrier Sud - Vol de nuit - Terre des hommes - Pilote de guerre - Le Petit Prince - Lettre à un otage - Citadelle - Poèmes de guerre - L'Adieu - Le Carnet de Casablanca - «Un vol» et autres contes - Poèmes pour Loulou - Manon, danseuse - L'Aviateur - Lettres à l'inconnue - Souvenirs et correspondances - Scénarios - Manuscrits et dessins.

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) aspirait à un monde où l'action et le rêve fussent intimement liés, convaincu qu'en cette coïncidence résidait la vérité de l'expérience vécue. Sa voie fut celle du consentement au risque : le désert et les périls aériens, qui ouvrent alors au trésor caché de l'existence, à la révélation de ce qui nous tient fraternellement et spirituellement aux nôtres et au monde. Saint-Exupéry s'est appuyé sur son exceptionnelle expérience d'aviateur pour affirmer sa confiance dans la grandeur humaine, accessible à chacun par l'engagement librement consenti. Toute son œuvre littéraire – ici resituée dans le mouvement biographique qui l'a vue naître – est une tentative admirable pour restituer poétiquement la substance même de l'existence, sa vérité intime et sincère – celle du cœur.

Réunissant les œuvres littéraires d'Antoine de Saint-Exupéry, de ses premiers contes et poèmes de jeunesse, inspirés par son apprentissage de pilote, à Citadelle, incluant ses quatre grands romans et Le Petit Prince, cette édition est enrichie de très nombreux documents inédits ou méconnus, se fonde sur les plus récentes découvertes et offre pour la première fois dans la collection Quarto un volume illustré en couleurs.