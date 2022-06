Du structuralisme à l’ethnocritique, en passant par le primitivisme et l’imaginaire du "terrain", nombreux sont les points de contact entre anthropologie et études littéraires, ainsi que les notions qui ont circulé d’une discipline à l'autre. Que celles-ci soient récentes ou surannées, spécialisées ou passées dans le langage commun, elles renvoient, pour la plupart, à l’articulation qui s’est développée jusqu’à nos jours entre les études littéraires et les sciences sociales. De cette articulation dépend une part importante de nos conceptions actuelles de la littérature. Sous le titre ""Anthropologie et études littéraires: contacts, transferts, imaginaires", la 32e livraison de COnTEXTES supervisée par Éléonore Devevey et Jacob Lachat éclaire d’un jour nouveau les interactions entre ces deux disciplines. Les articles qui le composent explorent les façons dont certains acteurs des études littéraires ont emprunté et empruntent à l’anthropologie pour penser leurs objets, renouveler leurs méthodes et leurs concepts, mais aussi les manières dont certains anthropologues se sont saisis de la littérature pour construire leurs recherches. La conviction qui sous-tend ce dossier est qu’un retour historique et critique sur ces points de contact permet de mettre en perspective nos usages présents et d’aiguiser notre inventivité en la matière. Fabula vous invite à en lire le texte introductif : Nulle discipline n’est une île…

—

Signalons à cette occasion le récent essai de David Berliner, Devenir autre. Hétérogénéité et plasticité du soi (La Découverte) : des sosies de Napoléon à Gary inventeur d’Ajar, de la cosplayeuse fan de Wonder Woman à l’amateur de devenir animal, du rôle d’acteur au jeu grandeur nature, en passant par l’anthropologue qui s’indigénise, l'anthropologue étudie un répertoire étonnant d’expériences identificatoires. En électrisant nos capacités de prise de perspective, d’empathie et d’imitation, ces formes spectaculaires du devenir autre sont autant de laboratoires de l’exploration du soi qui rendent possible l’émergence de la multiplicité et de la versatilité identitaires. On y est, notamment, amené à se découvrir soi-même comme un autre. Fabula vous propose de découvrir un extrait de l'ouvrage...

—

Paraît dans le même temps aux édiitions du CNRS la traduction par Éléonore Devevey des textes de Frank Hamilton Cushing, réunis par Patrick Pérez et Frédéric Saumade sous le titre Tenatsali ou l’ethnologue qui fut transformé en Indien : à l’automne 1879, le jeune Frank Hamilton Cushing (1857-1900) est envoyé par le Bureau of Ethnology de la Smithsonian Institution de Washington auprès des Zuñi, population indienne située à la frontière de l’Arizona et du Nouveau-Mexique. En fait des quelques mois d’études envisagés, il décide de rester sur place : son séjour durera en tout quatre ans. Autant que possible, il se fait Zuñi, intégrant par le corps leurs manières de faire, d’être et de penser. Adopté et initié, renommé Tenatsali (« Fleur médecine »), il devient l’un des chefs militaires du groupe et signe désormais fièrement ses courriers « 1st War Chief of Zuni, US Assistant Ethnologist ». Cette expérience ethnographique extrême, sans équivalent – relatée dans plusieurs des textes ici réunis –, débouche sur une ethnologie « totale » : conduite avec les ressources de la théorie et de l’imagination tout autant que celles de la pratique et de l’expérimentation, elle se montre non moins attentive aux objets et aux gestes qu’aux mythes et aux catégories de pensée. De Durkheim à Lévi-Strauss, en passant par Mauss et Herz, l’anthropologie française n’a cessé de s’y abreuver comme à celle d’un grand précurseur, assemblage improbable entre H. D. Thoreau, le hippie des sixties et l’homme de science. Fabula donne à lire un extrait du volume…

—

À l'initiative de Michel Espagne, la Revue Germanique Internationale consacre sa prochaine livraison à "Wilhelm Wundt et la naissance de l’anthropologie". Auteur d’une œuvre gigantesque complétée par un ensemble de manuscrits encore peu étudiés, Wilhelm Wundt a autant marqué de son empreinte la sociologie française (Durkheim) que l’ethnologie américaine (Franz Boas). Le souci de s’en démarquer (Husserl) était à tout le moins le signe d’une lecture attentive. Il a su démontrer, parfois à son corps défendant, que l’histoire des sciences ne saurait être enfermée dans des cadres nationaux.

—

(Illustr: Photographer unknown, Frank Hamilton Cushing Modeling Plains Indian Accessories, ca 1892, Collection, National Anthropological Archives, Smithonian Institution).