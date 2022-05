Même si la plupart des humains disposent de la conscience d’avoir un moi unique et stable, ce dernier est plus fragmenté et plastique qu’on ne tend à le penser. Des sosies de Napoléon à Gary inventeur d’Ajar, de la cosplayeuse fan de Wonder Woman à l’amateur de devenir animal, du rôle d’acteur au jeu grandeur nature, en passant par l’anthropologue qui s’indigénise, David Berliner étudie un répertoire étonnant d’expériences identificatoires. En électrisant nos capacités de prise de perspective, d’empathie et d’imitation, ces formes spectaculaires du devenir autre sont autant de laboratoires de l’exploration du soi qui rendent possible l’émergence de la multiplicité et de la versatilité identitaires. On y est, notamment, amené à se découvrir soi-même comme un autre.

Et si être soi, c’était non seulement ressentir l’unité du moi, mais également éprouver son inconstance, le passage incessant entre ses diverses facettes et l’acquisition de nouvelles dimensions ? Si être soi-même, c’était à la fois être un et plusieurs, permanent et oscillant ?

Cet essai invite à étudier la gymnastique complexe du soi pour appréhender la nature hétérogène des identités ordinaires. Dans le même mouvement, il pose les bases d’une nécessaire discussion sur l’une des grandes controverses culturelles de notre époque : qui peut jouer à être qui ?

David Berliner est anthropologue et professeur à l’Université libre de Bruxelles. Il est l’auteur de plusieurs livres, dont Perdre sa culture (Zones sensibles, 2018), récompensé par le prix de l’essai SACD-Scam 2019, et de nombreux articles scientifiques. Il publie en 2022 Devenir autre aux éditions La Découverte.

Lire un extrait...

Introduction

Le point de départ

Exo-expériences et traversées

L’un et le multiple, le permanent et le plastique

1. Identifications cannibales et traversées ontologiques

« Comme moi » et « plus que moi »

Une identification cannibale

Des traversées ludiques, exploratoires et subversives

2. Devenirs animal

Se réensauvager

Thérianthropies

N’est pas Dionysos qui veut

3. L’imitation qui crée

Vivre l’Histoire

La bataille des sosies

Attirer le modèle à soi

4. La bascule et ses effets émotionnels

Être immergé

Le paradoxe du comédien

Saigner

5. Technologies du passage

Le cadre et les potentialités immersives

Le flux et le regard

Le divan à bascule

6. Comment j’ai fabriqué Derek Moss

La littérature, un art du camouflage

La puissance du masque

Des écrivains et leurs doubles

Derek Moss, Myself and I

7. Multiplicités souffrantes, traversées sacrées

Le transfuge colonial

De la double conscience à la conscience mestiza

Retour sur le passing

Conclusion. Controverses et baisser de rideau

Étudier les gymnastiques du soi

Des identités en plastique biodégradable ?

Les exo-expériences comme controverses

Remerciements.