Vient de paraître :



Linguiste internationalement reconnue, en Europe et aux États-Unis, Hava Bat-Zeev Shyldkrot, professeure émérite à l’Université de Tel Aviv est une personnalité originale du champ de la linguistique générale et tout particulièrement de la linguistique française. Elle tient notamment cette dernière originalité du fait qu’elle y est intellectuellement très présente sans y être professionnellement engagée, même si elle fut et continue d’être régulièrement invitée par de nombreuses Universités françaises et présente dans diverses instances éditoriales.

Titulaire d’une thèse française, spécialiste de morphosyntaxe du français, Hava Bat-Zeev Shyldkrot appartient à cette catégorie de chercheurs en linguistique française qui, par leur culture disciplinaire et leur curiosité, ont toujours voulu aborder le vaste domaine qu’elle constitue dans son extension historique maximale. Conjointement aux phénomènes de grammaticalisation, sensible à l’évolution de la linguistique générale et nourrie des sciences cognitives, elle porte aussi un intérêt remarqué aux processus de traductions envisagés du point de vue du sens.



On comprend pourquoi le volume d’hommage que ses amis ont souhaité lui offrir met en avant la double perspective synchronique et diachronique en associant approche généraliste et étude de cas particuliers.





L’introduction et la table des matières de l’ouvrage sont disponibles sur la page présentant l’ouvrage, à l’adresse : www.honorechampion.com