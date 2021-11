Préface de Olga Tokarczuk

Nous connaissons tous le cyclope de L’Odyssée, mais combien d’entre nous savent que ses traits rappellent ceux de Tepegöz dans Oghuz, une épopée turque ? Ou que Shakespeare a repris l’intrigue de Hamlet dans une chronique de Saxo Grammaticus, historien danois du XXIIe siècle ? Ou encore que Mélisande, l’héroïne de Maurice Maeterlinck, par sa longue chevelure évoque la Raiponce du conte des frères Grimm ? Ce sont ces filiations, ces entrelacements que mettent en évidence les Lettres européennes.

« L’Europe n’a pas réussi à penser sa littérature comme une unité historique et je ne cesserai de répéter que c’est là son irréparable échec intellectuel », écrit, en 2005, le romancier tchèque Milan Kundera. Irréparable ? C’est le défi que cet ouvrage veut relever : retracer l’histoire de la littérature du continent Europe, de l’Antiquité à nos jours. Période après période, chaque chapitre effectue un tour d’Europe, donnant un aperçu des évolutions littéraires les plus importantes de l’époque, suivi de l’étude d’un genre littéraire caractéristique, puis d’une présentation de quelques-uns des auteurs phares d’alors, dont le rayonnement éclaire encore notre littérature. Cette troisième édition est enrichie d’un chapitre consacré à l’écriture du XXIe siècle, composé de courts portraits d’écrivains d’aujourd’hui.

Une grande traversée de la littérature européenne, de Homère à Zadie Smith, en passant par Dante, Goethe, Baudelaire, Dostoïevski, Virginia Woolf, Cavafy, Auður Ava Ólafsdóttir et Olga Tokarczuk.

Cet ouvrage, fruit de la collaboration de plus de 200 universitaires, critiques littéraires et écrivains de toute l’Europe, est dirigé par Annick Benoit-Dusausoy, professeure agrégée en classes préparatoires au Lycée Saint-Louis à Paris, Guy Fontaine, créateur de la résidence d’écrivains européens villa Marguerite Yourcenar, Jan Jedrzejewski, professeur de littérature anglaise et comparée à l’Université d’Ulster et Timour Muhidine, maître de conférences en langue et littérature turques à l’INALCO.