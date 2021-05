Anne Beyaert-Geslin,

L’invention de l’Autre. Le Juif, le Noir, le paysan, l’Alien,

Classiques Garnier, collection Histoire culturelle, 2021, 148 p.

ISBN 978-2-406-10829-0. Parution : avril 2021

Comment la peinture, comment les œuvres que nous aimons ont-elles, jouant de leur autorité, inventé un Autre, façonné un Autre négatif, inférieur, étranger ? L’essai fait le lien entre les visual studies qui observent comment les images déterminent notre regard social, l’anthropologie, l’histoire de l’art et la sémiotique visuelle qui analysent les images elles-mêmes, pour essayer de saisir le fonctionnement des stéréotypes sociaux.

De nombreuses études ont été consacrées aux stéréotypes de diverses minorités dans les séries ou au cinéma, notamment. Il importait de remonter plus loin pour comprendre comment les chefs d’œuvre ont contribué à façonner notre imaginaire social. L’Autre prend ici quatre visages différents : celui du Juif, du Noir, du(des) paysan(s) et de l’alien des portraits contemporains. A partir d’analyses d’oeuvres exemplaires, l’étude s’efforce de mettre au jour les diverses stratégies qui inventent un Autre au visage et à l’identité distincts et nous y font croire.

