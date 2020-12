Analele Universităţii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice, Lingvistică, anul XLII, nr. 1-2, 2020,

SOMMAIRE

Iustina BURCI, La présence de l’appellatif „vie” dans la toponymie actuelle de l’Olténie: onstructions adjectivales 13

Diana COSTEA, Procès-Verbal de J. M. G. Le Clézio – cohérence, déconstruction textuelle et discours métalinguistique 24

Bogdana CRIVĂȚ, Stratégies linguistiques d’expression de l’intensité de l’adjectif en allemand 37

Federico DONATIELLO, À la recherche d’un langage de la Metriotes: les traductions de Leopardi par Duiliu Zamfirescu 50

Iulia Cristina FRÎNCULESCU, Le vocabulaire anglo-normand. Une histoire de conquête et de survie 66

Nadiya FEDCHYSHYN, Anatolii VYKHRUSHCH, Halyna BILAVYCH, Tetiana HORPINICH, Nataliia YELAHINA, Halyna KLISHCH, Le développement de la compétence lexicale dans une langue étrangère chez les étudiants en médecine dans les conditions de l’enseignement virtuel 71

Oleksandra KASHUBA, Tania KRAVCHUK, Andrij TURCHYN, Recherches des savants ukrainiens dans les pages de “Archive of Slavic philology” de Vatroslav Jagić 80

Svitlana LYUBYMOVA, Nadezhda TOMASEVICH, Olena MARDARENKO, Le transfert des stéréotypes socioculturels dans le domaine d’une autre langue 90

Tetiana MASLOVSKA, Les épithètes dans la poésie de vasyl symonenko: aspects sémantiques 102

Tetyana PAN’KOVA, La construction hypotaxique comme acte de language indirect 118

Francesco PERONO CACCIAFOCO, Jing Yong Chloe GAN, Nommer Singapour: une étude historique sur la nomination et re-nomination de la ville du lion 125

Sabina-Nicoleta ROTENȘTEIN, Une approche critique de la grammaire du roumain: types de constructions avec des noms propres modifiés 140

Lavinia SIMILARU, Équivalences roumaines de quelques unités phraséologiques dans la nouvelle Así empieza lo malo de Javier Marías 151

Daniel SLAPEK, Quelques notes sur l’enseignement du passé simple des verbes en -ere: une analyse des auxiliaires didactiques 160

Olga STANISLAV, Aspects linguistiques et culturels dans l’étude de la syntaxe du français moderne 175

Inna STUPAK, Les verbes causatifs psychologiques dérivés en allemand et ukrainien: une analyse contrastive 184

Nataliya TOMA, La conception sur le langage de Petro Mohyla 213

Tetiana TSEPENIUK, Iuliia GOLOVATSKA, Volodymyr KONKULOVSKYY, Valeriy PANCHENKO, La traduction des structures comparatives amplificatrices dans la fiction moderne 224

Ștefan VLĂDUȚESCU, Le message en termes de linguistique 238

Svitlana BODNAR, Information sur le code non-verbal dans les manuels d’anglais 244

Luminița Hoarță CĂRĂUȘU, Stratégies de l’emphase dans le discours télévisuel roumain actuel 253

Mădălina CERBAN, Caractéristiques de la perspective dynamique dans le cadre du SFL 265

Oana-Adriana DUŢĂ, Un regard sur les métaphores de la terre 271

Іnna GOROFYANYUK, Inna ZAVALNIUK, Le vocabulaire dialectal comme système 284

Nicola GUERRA, Le langage politique italien pendant la crise de la pandémie de Covid-19. L’hybridation entre gentese et burocratese dans l’obscurité de l’incantation populiste 292

Mariia IVANCHENKO, La structure sémantique de la rupture conceptuelle et sa représentation lexicale en anglais 306

Larisa KATSYUBA, Yulia ANISINA, Olga FISENKO, Le rôle et l’importance des technologies interactives dans le développement de la communication orale chez les étudiants en russe langue étrangère pendant les cours de travaux dirigés 322

Simona LOMOLINO, Le XIIe chapitre de “Promessi sposi”: Propos pour une unité didactique pour les deux premières années du deuxième cycle de l’enseignement secondaire 331

Mihaela MARCU, L’année 1848 dans l’évolution de l’étude de la grammaire roumaine 340

Alexander PAVLENKO, Galina PAVLENKO, Olga STROGANOVA, Attitudes envers une variété de prestige et le changement du code (le cas du vernaculaire du russe du Sud) 347

Elena PÎRVU, Les adjectifs démonstratifs en italien et en roumain 354

Cecilia Mihaela POPESCU, Le conditionnel des langues romanes: une question de mode ou de temps? 363

Shaun LIM Tyan Gin, Francesco PERONO CACCIAFOCO, La sémantique des noms de marque de Singapour: une étude de cas sur 50 noms de marque 374

Nataliia SHKVORCHENKO, Spécificités linguistiques et de genre du discours politique anglais 398

Diana SOPON, La lettre d’affaires et les théories sociales de la communication – points de rencontre 417

Adela-Marinela STANCU, Mots français d’origine allemande 425

Cristiana-Nicola TEODORESCU, Daniela DINCĂ, Pour une éducation interculturelle dans le système scolaire roumain 434

Ana-Maria TRANTESCU, Georgiana REISS, Activer les stratégies cognitives dans l’enseignement des idiomes du domaine conceptuel du coeur 458

Duoduo XU, Un répertoire des pictogrammes de Dongba: défis et solutions 478

COMPTES-RENDUS

Elena Isabelle TAMBA, Povestea unor locuri. Monografia toponimică a comunei Filipești, județul Bacău (Iustina BURCI) 500

Anca-Marina VELICU / Sonia BERBINSKI (dir.), Terminologie(s) et traduction. Les termes de l’environnement et l’environnement des termes (Dan DOBRE) 502

Valy CEIA, Morfologia istorică a limbii latine I. Clasa numelui şi neflexibilele (Ilona DUŢĂ) 506

Transcending Old Boundaries into New Territories: Comparatistic Vistas (I) (CONCORDIA DISCORS vs DISCORDIA CONCORS: Researches into Comparative Literature, Contrastive Linguistics, Cross-Cultural and Translation Strategies) (Gina MĂCIUCĂ) 508

Transcending Old Boundaries into New Territories: Comparatistic Vistas (II) (CONCORDIA DISCORS vs DISCORDIA CONCORS: Researches into Comparative Literature, Contrastive Linguistics, Cross-Cultural and Translation Strategies) (Gina MĂCIUCĂ) 511

Analele Universității din Craiova. Seria Științe filologice. Lingvistică, Anul XLI, nr. 1-2, 2019 (Elena PÎRVU) 515