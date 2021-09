Amérique(s) poétique(s) entre Ancien et Nouveau Monde. L'espace américain comme nouveau territoire de la fiction de Fontenelle à Chateaubriand

Sous la direction de Pierino Gallo, avec la collaboration d'Isabelle Mullet-Blandin

Clermont-Ferrand : Presses Universitaires Blaise Pascal, coll. "Révolutions et Romantismes", 2021.

EAN 9782845169883.

286 p.

Prix: 20EUR.

Présentation :

Ce volume se propose d’interroger la manière dont la littérature de fiction, en France, intègre le paradigme américain de la fin du XVIIe siècle au début du XIXe (de Fontenelle à Chateaubriand), moment de l’histoire littéraire où l’Homme et la foi dans le progrès font l’objet d’un questionnement important. L’histoire des idées et des représentations y est donc relue à la lumière de son imbrication dans le système des normes qui définissent, non sans fractures, les contours des genres littéraires. Si l’Amérique des écrivains a donné lieu, dans les cinquante dernières années, à de nombreuses études, une analyse axée simultanément sur les apports philosophiques du Nouveau Monde et sur leurs effets dans l’évolution de l’écriture s’imposait : ce n’est qu’en regardant de près ces deux aspects que l’on peut envisager de mieux connaître l’influence qu’eut l’ailleurs sur la pensée et la littérature européennes.