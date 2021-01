Référence bibliographique : AMarie Petitjean (dir.), Fictions documentées, Le Manuscrit, collection "Genre(s) et création", 2021. EAN13 : 9782304048841.

La nouvelle collection "Genre(s) et création", des éditions Le Manuscrit - Savoirs, s'ouvre avec l'ouvrage collectif issu des journées "Fictions documentées" qui ont rassemblé artistes et chercheur·e·s à Cergy-Pontoise, dans le cadre de l'axe Création du laboratoire Agora.

Comment les créatrices parlent-elles de la manière dont elles documentent les fictions qu’elles élaborent ? Comment les créateurs le font-ils à leur tour ? Comment conçoivent-elles - et comment conçoivent-ils - le geste de documentation de leurs créations artistiques et littéraires, destinées à la scène ou à l’imprimé ? Par ce geste de création, que révèlent-elles d’elles-mêmes et des autres - que révèlent-ils d’eux-mêmes et des autres ?

Les contributions des chercheur·e·s et des artistes rassemblées dans ce volume abordent par l’analyse d’œuvres, l’entretien et le témoignage, différentes modalités de documentation : du recueil de voix à l’enquête photographique, en passant par le réveil des archives. Les trajets, dans leurs distinctions individuelles, mobilisent des stratégies qui esquivent de clarifier le réel : elles en suspendent l’évidence au contraire, quitte à l’opacifier, le reconfigurer ou le poétiser. La dynamique de documentation est intégrée à l’œuvre et exposée, projetée en fond de scène, lisible dans un personnage, élaborée en protocole de recherche-création. Sous tous ces modes, les « fictions documentées » relèvent de la quête de « soi comme un·e autre » et l’expérimentent sous une forme artistique.

L’équipe de recherche-création de CY Cergy Paris Université qui a conçu cet ouvrage a invité de nombreux artistes à venir s’exprimer sur ces questions, en collaboration avec Points communs, dans le cadre du temps fort « Arts & Humanités ».

Contributions de : Sylvie Brodziak, Silvia Costa, Pierre-Louis Fort, Violaine Houdart-Merot, Camille Joviado, Céline Lafon, Chantal Lapeyre, Laure Limongi, Marie-Geneviève Massé, Emmanuel Moses, Mélanie Perrier, AMarie Petitjean, Olivia Rosenthal, Anne Schneider, Frédéric Sonntag.

Sommaire

Introduction : "Les fictions documentées interrogées comme geste artistique", par AMarie Petitjean

FEMMES EN SCÈNE, FEMMES REPRÉSENTÉES

"Fictions nécessaires : à propos de Requiem pour L", par Chantal Lapeyre

"Phia Ménard, une chorégraphe queer féministe", par Sylvie Brodziak

"Tu nages dans un étang et on te met dans la mer : entretien avec Marie-Geneviève Massé", par Chantal Lapeyre

"L’écriture documentée de Leïla Sebbar : du collectif des femmes aux personnages féminins dans la fiction", par Anne Schneider

ARTS DE L’ENQUÊTE

"Richie de Raphaëlle Bacqué : un essai comme un roman ?", par Pierre-Louis Fort

"On ne tient rien d’autre que des mots entre ses mains : entretien avec Laure Limongi", par Violaine Houdart-Merot

"L’enquête à l’épreuve de l’écriture : un livre tiré d’une « histoire vraie »", par Camille Joviado

"Comme un rat en son laboratoire", par Céline Lafon

"Toutes les voix du dehors : entretien avec Olivia Rosenthal", par Violaine Houdart-Merot

MANIÈRES DE COMPOSER, MANIÈRES D’ÊTRE

"Emmanuelle Pireyre ou l’art de rudoyer les data pour transformer le monde", par Violaine Houdart-Merot

"Il y avait des photos et des voix, il y eut un roman : Les Disparus de Daniel Mendelsohn", par Sylvie Brodziak

"J’essaie de classer ce que je ne comprends pas : entretien avec Emmanuel Moses", par Chantal Lapeyre (transcription Adrien Chapel)

"Une saison à Points communs : entretiens avec Frédéric Sonntag, Mélanie Perrier et Silvia Costa", par AMarie Petitjean

Parution : Décembre 2020

140 x 216 - 236 pages

EAN 9782304048841

Prix TTC : 23,90 € - Format epub : 9,99 €

Distribution Hachette Livre

contact : librairies.diffusion@manuscrit.com