UGA Éditions vous informe de la parution de l’ouvrage

Alliées et rivales

L’Italie et la France dans la Grande Guerre

Sous la direction de Éric Lehmann

Collection : Italie Plurielle - ISSN : 2274-4703

isbn : 978-2-37747-206-2-1

Format : 21,5 x 14

Pages : 246

Prix : 24 €

Résumé :

Aborder l’engagement de l’Italie et de la France dans la Première Guerre mondiale permet, tout en faisant état d’un bilan politique et militaire, de se rendre compte des effets de leurs participations au conflit. Et ce, dans une perspective résolument comparative. Les contributions sont consacrées d’une part aux relations bilatérales dans le cadre de la guerre de coalition, d’autre part à l’héritage et à la mémoire du conflit dans les deux pays. C’est une lecture en miroir qui est proposée ici dans le but d’écrire une histoire comparée et croisée de la guerre en Italie et en France, et d’enrichir voire même de dépasser le cadre traditionnel des narrations et des représentations nationales du conflit.

Table des matières

Introduction.

Éric Lehmann

Première partie

Guerre coordonnée ou guerres parallèles ?

Chapitre I - L’amitié guerrière franco-italienne.

Marco Cimmino, traduit par Éric Lehmann

Chapitre II - Pas tout à fait des amies.

Paolo Pozzato, traduit par Éric Lehmann

Chapitre III - Volontaires, soldats et travailleurs militaires italiens en France durant la Grande Guerre.

Hubert Heyriès

Chapitre IV- Alliées et concurrentes.

Ferdinando Sanfelice di Monteforte

Chapitre V - La coopération aéronautique franco-italienne.

Basilio Di Martino, traduit par Éric Lehmann

Deuxième partie

Gagner la guerre, perdre la paix

Chapitre I - Vaincre par les airs ?

Éric Lehmann

Chapitre II - De Versailles à Fiume.

Antonio Varsori, traduit par Éric Lehmann

Chapitre III - La France face à l’héritage de la Grande Guerre.

Éric Lehmann

Troisième partie

Traces de guerre

Chapitre I - La Diplomatie de guerre des savants entre France et Italie.

David Burigana

Chapitre II - Dépasser la guerre ? Les anciens combattants, du secours mutuel à l’activisme politique.

Ugo Pavan Dalla Torre, traduit par Éric Lehmann

Chapitre III - Mémoire et récit de la Grande Guerre. Regards croisés sur l’historiographie en France et en Italie

Fabio Caffarena & Graziano Mamone, traduit par Éric Lehmann

Conclusion.

Éric Lehmann

Les auteurs.

Cahiers d’illustrations.

Index