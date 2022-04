Dans une société avide de spectacle, on feint trop souvent de croire que la littérature sert de pur divertissement.

Cette enquête auprès de vingt-six écrivains contemporains montre le contraire : la littérature est avant tout une affaire politique.

C’est le constat de ce livre, composé d’entretiens inédits : même s’ils réfutent la vieille notion de « littérature engagée », les écrivains français sont loin de prôner une indifférence esthète à l’égard des problèmes politiques de leur pays. Très souvent, ils choisissent de faire de leurs récits un outil d’analyse des inégalités. Pour mieux interro-ger les discours sociaux, ils tournent autour de l’autobiographie ou du reportage. Ils tentent parfois de prolonger les crises sociétales, ou même de les prévoir. Ils vont de surcroît au-devant des demandes sociales, en participant à des résidences littéraires (en région, à l’hôpital, dans les Ehpad, auprès des jeunes, des migrants). Bref : ils des-cendent volontiers de cette tour d’ivoire dans laquelle on voudrait les emprisonner, et qu’ils ne supportent plus.

D’Annie Ernaux à Alice Zeniter, en passant par Aurélien Bellanger, Leïla Slimani et Mathias Énard : voici dévoilé le formidable panorama d’une littérature pugnace et moderne, avide de changer notre société.

***

Sommaire



Les écrivains et la politique : je t’aime, je te hais

Penser l’histoire

Jean Rouaud (né en 1952)

Yannick Haenel (né en 1967)

Laurent Binet (né en 1972)

Camille de Toledo (née en 1975)

Alice Zeniter (née en 1986)

Réfléchir le social

Annie Ernaux (née en 1940)

Marie-Hélène Lafon (née en 1962)

Éric Reinhardt (né en 1965)

Mathieu Larnaudie (née en 1977)

Nicolas Mathieu (né en 1978)

Mettre en scène la politique

Alice Ferney (né en 1961)

Karine Tuil (née en 1972)

Laurent Gaudé (né en 1972)

Aurélien Bellanger (né en 1980)

Transformer le langage

Patrick Chamoiseau (né en 1953)

Nathalie Quintane (née en 1964)

Emmanuelle Pireyre (née en 1969)

Chloé Delaume (née en 1973)

Contribuer à la démocratie

Philippe Forest (né en 1962)

Mathias Enard (né en 1972)

Stéphanie Dupays (née en 1978)

Léa Slimani (née en 1981)

Émanciper

Marie Cosnay (né en 1965)

Marie Darrieussecq (née en 1969)

Arno Bertina (né en 1975)

Sandra Lucbert (née en 1981)

Changer le monde sans prendre le pouvoir

***

Soirée de lancement le 7 avril à la librairie des PUF

Lire un extrait