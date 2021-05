Albert Memmi,

Mon retour à Tipasa suivi de Lettre à un jeune Tunisien

présentation de Guy Dugas

Alger/Lunel, El Kalima, collection Djib, série Petits inédits maghrébins, n° 14, 2021.

EAN13 : 9789931441557 — 88 pp ill. — 12€.

« C'est une grande folie, et presque toujours châtiée – prétend Camus dans Retour à Tipasa – de revenir sur les lieux de sa jeunesse et de vouloir revivre à quarante ans ce que l’on a aimé ou dont on a fortement joui à vingt. »

En juillet-août 1963, sept ans après avoir définitivement quitté la Tunisie à l’aube de son indépendance, Albert Memmi y retourne une paire de mois. Non en touriste chasseur de pittoresque, ni pour retrouver l’espace d’un été la « Tunisie d’opérette » de sa jeunesse, où il « faisait si bon vivre » à l’ombre des ficus, mais pour y observer, en sociologue qu’il est devenu, les avancées d’une « expérience-pilote », à laquelle il avait cru.

C’est une immense déception. Au terme de ce séjour, le voyageur esquisse ce portrait sévère du décolonisé arabo-musulman, qu’il mettra plus de quarante ans à composer et qui fera polémique lors de sa parution en 2004.