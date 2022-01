Les versions écrites des communications de la journée d'études d'Aix-Marseille Université pour l'agrégation de Lettres 2022 sont publiées dans le numéro 12 de la revue en ligne du CIELAM, Malice, ici:



https://cielam.univ-amu.fr/malice/litteratures-anciennes-programme-concours-2022



Nina Mueggler (Université de Fribourg) : « Du Bellay, entre tradition et innovation (Regrets, Antiquités et Songe).



Constance Cagnat (Sorbonne Université) : « Le jeu autour des proverbes dans les contes de Charles Perrault et Marie-Catherine d’Aulnoy »



Cyril Aslanov (Aix-Marseille Université), « Archaïsmes lexicaux et néologismes chez Charles Perrault et Marie-Catherine d'Aulnoy »



Jean-Raymond Fanlo (Aix-Marseille Université) : « Le Colloque des chiens : conclusion et point de fuite ».





Et les interventions audio de ceux qui n'ont pas souhaité remettre leur texte sont ici:

https://cielam.univ-amu.fr/evenements/agregation-2022-journee-detude-4-decembre-2021





Mathieu Dosse (Traducteur, Dr en littérature comparée) : « Le neveu de l’once »



Jean Christophe Sampieri (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle) : « L'Élysée »