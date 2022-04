Les Notes sur la littérature de Theodor W. Adorno ont paru en quatre tomes (le dernier à titre posthume) aux éditions Suhrkamp de 1958 à 1974. Un premier choix de textes avait été mis à la disposition du public français en 1984 par les éditions Flammarion ; depuis lors, les éditeurs frnacophones ne s'étaient pas précipités pour ménager au public de nouveaux accès à cette mine de réflexions et de propositions. Le volume proposé sous le titre Mots de l'étranger et autres essais. Notes sur la littérature II par Lambert Barthélémy et Gilles Moutot aux éditions Maison des Sciences de l'Homme regroupe l'ensemble des essais et articles qui étaient absents de l'édition de 1984, notamment d'importantes études consacrées à Heine, Kraus, Goethe, Dickens, Proust et Walter Benjamin. De ces études comme des réflexions sur le statut de la ponctuation ou encore sur l’usage des mots étrangers se dégagent les enjeux essentiels de la pensée d’Adorno. Perturbation du sens par la forme, la tension propre au texte littéraire ne sert pas à illustrer quelque thèse philosophique sur le langage ; elle fournit plutôt le modèle de la "dialectique négative" qu’Adorno entendait mettre en œuvre dans le langage — et jusque dans son usage conceptuel.