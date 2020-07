Emily Dickinson du côté de Shakespeare

Modalités théâtrales du lyrisme

Adeline Chevrier-Bosseau

Presses universitaires Blaise-Pascal, collection "Littératures", 2020

EAN13 : 9782845169319.

398 p. — 25,00 EUR

La poésie d’Emily Dickinson dévoile un lyrisme théâtralisé : chaque poème devient une scène où évolue une voix qui se travestit, s’altère, se diffracte en divers échos. Très influencée par l’œuvre de Shakespeare, mais également par la théâtralité ambiante de l’Amérique victorienne, Dickinson met en scène le sujet lyrique dans ce qu’il a de plus théâtral. La théâtralité de référence étant celle du dramaturge et poète élisabéthain, cette « contamination » du théâtre nous incite à élargir notre conception du lyrisme. Si l’on observe des résurgences ironiques d’une conception traditionnelle du lyrisme comme un épanchement intime, ce dernier est surtout à envisager en termes de dynamique, d’énergie. Le théâtre est pour Emily Dickinson le lieu autre où le lyrisme s’altère plus avant, la structure nodale de l’écriture lyrique et son cœur battant, le lieu de sa revitalisation.

SOMMAIRE :

Introduction

Première partie : Entrer en scène

Chapitre 1 : capacités négatives

1.1 « Donner à jouer »

1.2 : « Infection in the sentence breeds » : la théâtralisation hystérique et la contamination shakespearienne des voix

Chapitre 2 : un comique shakespearien ?

2-1 : Du burlesque au grotesque, la théâtralisation du corps et du langage

2-2 : « Bless thee, Bottom […] Thou art translated » (A Midsummer Night's Dream, III, 1, 113) – les métamorphoses

2-3 : Mises en scène autour du divin et de la mort

Chapitre 3 : Les « stratégies de réticence », mises en scène du silence et nature de la voix

3-1 : Mises en scène du silence : la persona de l’épouse réticente

3-2 : une écriture en creux



Deuxième partie : Jeux de scène(s), la représentation en question

Chapitre 4 : textes en jeu

4-1 : L’« aire intermédiaire d’expérience »

4-2 : « Pratique du papier », les fascicules

4-3 : Textes en jeu, l’exemple des « Master letters » et des « Master poems »

Chapitre 5 : la performance du décor, le « théâtre des matières »

5-1 : « A route of Evanescence » la représentation de l’altérité géographique

5-2: Sublimation. “The Orient is in the West”, l’Orient d’Emily Dickinson

5-3 : Condensation : « The name – of it – is “Autumn” » (J656), et « How the old Mountains drip with Sunset » (J291)



Troisème partie : Emily Dickinson et l’imaginaire histrionique d’une nation en quête d’identité

Chapitre 6 : « A space of time that is filled always filled with moving » : écrire un espace en transition

6-1 : L’espace théâtral en mouvement

6-2 : L’espace-temps du neutre

Chapitre 7 : « totus mundus agit histrionem » : la construction de soi dans une société histrionique

7-1 : L’artifice du jeu politique

7-2 : Du mélodrame au travail de l’intersection : la théâtralisation de la dualité du moi

7-3 : « Hamlet wavered for all of us », l’âge d’Hamlet, une théâtralité introspective

7-4 : Une construction de l’identité placée sous le signe de la déviance

Conclusion

Bibliographie

Annexes

Index des poèmes d’emily dickinson cités

Index des lettres d’emily dickinson citées

Index des pièces de shakespeare citées