Adama Togola,

Poétique et savoirs du polar d'Afrique francophone,

L'Harmattan, collection "Sang maudit", 2021.

EAN13 : 9782343208541.

Comment le polar d’Afrique francophone s’articule-t-il à l’histoire et à la tradition du genre? Quels types de rapports les divers savoirs mobilisés par les textes entretiennent-ils entre eux ?

À travers un corpus composé de romans de Moussa Konaté, Mongo Beti, Achille Ngoye, Aïda Mady Diallo, Modibo Sounkalo Keita, Bolya Baenga, Abasse Ndione, Janis Otsiemi et Bokar N’Diaye, cet ouvrage examine les modalités par lesquelles le polar d’Afrique francophone incorpore d’autres types de textes et de savoirs qu’il déplace dans ses structures discursives et narratives.

L’intrusion de l’irrationnel, la convocation des discours sociaux sur l’immigration africaine en France et la réflexion sur les pratiques culturelles africaines brisent sans cesse la linéarité du récit policier classique, de sorte que les frontières entre le genre dit populaire et le canon deviennent parfois difficiles à tracer. En identifiant les mécanismes d’appropriation, cette étude montre que la singularité du polar d’Afrique francophone réside dans le dédoublement de l’enquête.

