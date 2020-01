Abigail Lang, Michel Murat, Céline Pardo (dir.),

Archives sonores de la poésie,

Dijon, Les Presses du réel, janvier 2020.

coll. L'Écart absolu — Fondamentaux

304 pages (ill. n&b)

24.00 €

ISBN : 978-2-37896-052-0

EAN : 9782378960520

La poésie, dans les cultures de l'écrit, s'adresse à la fois à l'œil et à l'oreille. Mais l'enregistrement de la voix constitue dans l'histoire du genre une mutation médiatique majeure. Le corpus dont nous disposons après plus de cent ans d'enregistrements est immense et hétérogène, à la fois en termes de supports (mécaniques, magnétiques, optiques, numériques) et de sources (émissions de radio ou de télévision, enregistrements phonographiques, lectures publiques, lectures privées). Il nécessite un travail considérable d'inventaire, de préservation, de diffusion et d'analyse. Cet ouvrage, qui rassemble des contributions de chercheurs français et étrangers ainsi que deux textes fondateurs, en jette les bases, et invite à un tournant oral des études littéraires.

SOMMAIRE

Introduction



Céline Pardo, Abigail Lang, Michel Murat. L'héritage sonore des poètes



Deux textes fondateurs



Charles Bernstein. Close Listening : l'explication de voix



Reinhart Meyer-Kalkus. Les travaux de Serguei Bernstein sur la théorie de la déclamation



Serguei Ignatievitch Bernstein. Prolégomènes esthétiques à une théorie de la déclamation



Constituer l'archive



Patrick Beurard-Valdoye. L'archive a besoin des arts poétiques



Notule sur les lectures poétiques organisées à Lyon



Reinhart Meyer-Kalkus. Les traces acoustiques des poètes germanophones (1899-1932)



Daniel Kane. Paul Blackburn et son magnétophone Wollensack



Heiata Julienne. Les vidéos en ligne dans la poésie contemporaine



Gaëlle Théval. L'œuvre et la trace : quel statut pour l'archive dans la poésie action de Bernard Heidsieck ?



Écouter l'archive



Jean-François Puff. « Un feu vocal et capital » : circonstances de diction et d'audition du poème « Liberté »



Will Montgomery. Passés et présents dans les enregistrements sonores de l'avant-garde poétique



Olivier Brossard. USA: Poetry (1966). Les docu-poésie de Richard O. Moore



Michel Murat. Une re-matérialisation de la poésie



Activer l'archive



Chris Mustazza. Une écoute « rapprochée » assistée par ordinateur : synesthésie prothétique et phonotexte 3D



Vincent Broqua. Anne Waldman et la Jack Kerouac School of Disembodied Poetics



Anne-Christine Royère. Exposer la poésie sonore



Camille Bloomfield. « À nous ! » Notes sur un retour sonore, poétique et critique



Présentations bio-bibliographiques des auteurs



Index des noms