Abel Souris, Jean Rose

Tragédies latines composées au collège de Navarre (Paris, 1557-1558)

édition-traduction d'Éric Syssau

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque du théâtre français, 2020

EAN : 9782406096672

559 pages

56,00 €

PRÉSENTATION

Cet ouvrage contribue à la connaissance du théâtre joué dans les collèges parisiens au milieu du XVIe siècle par l’édition et la traduction de deux tragédies néo-latines, composées par un régent et un jeune élève, puisant leurs arguments dans l’histoire mérovingienne et l’actualité du royaume.

