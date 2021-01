La culture à l’ère du numérique. Plateformes, normes et politiques

Antonios Vlassis, Michèle Rioux et Destiny Tchéhouali (dir.)

Presses Universitaires de Liège, 2020

252 p.

25 EUR

ISBN : 978-2-87562-250-1

RÉSUMÉ DU LIVRE

Dans un contexte de convergence sectorielle entre culture, commerce et numérique (Internet et réseaux de télécommunications), l’ouvrage se fixe pour objet d’explorer les tensions entre globalisation numérique et industries culturelles. Plus spécifiquement, notre objectif est de mettre en lumière les pratiques des plateformes numériques dans le secteur culturel (audiovisuel, cinéma, musique, livre), d’analyser la cohérence des politiques culturelles dans une perspective comparative et de saisir pourquoi et comment les acteurs et leurs stratégies entendent embrasser des enjeux transversaux tels que la découvrabilité, la promotion et la protection des expressions culturelles diversifiées, le droit d’auteur et les conditions économiques et sociales des créateurs à l’ère du numérique, la coopération internationale dans le domaine culturel. À cet égard, nous visons à repenser les cadres de l’intervention publique dans le but de déboucher sur de nouvelles normes et trajectoires de gouvernance et sur de nouveaux modèles de politiques publiques en matière de culture et de numérique.

BIOGRAPHIES

Antonios VLASSIS est chercheur au Center for International Relations Studies (cefir) et maître de conférences au Département de Science Politique de l’Université de Liège. Michèle RIOUX est professeure au Département de Science Politique de l’Université du Québec à Montréal (uqam) et directrice du Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (ceim-uqam). Destiny TCHEHOUALI est professeur au Département de communication sociale et publique de l’Université du Québec à Montréal (uqam) et directeur de l’Observatoire des réseaux et interconnexions de la société numérique (orison).

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements



Préface

Bernard Rentier



Introduction - La culture à l’ère du numérique : plateformes, normes et politiques

Antonios Vlassis, Michèle Rioux et Destiny Tchéhouali



Liste des acronymes utilisés dans cet ouvrage



Partie 1 - Réguler



Chapitre 1 - Régulation des plateformes numériques transnationales : anatomie comparée d’un retournement

Antonios Vlassis (encadré par Michèle Rioux, chapitre 5)



Chapitre 2 - At first I was afraid : caractéristiques du modèle d’affaire des plateformes numériques d’écoute en ligne

Guy-Philippe Wells (encadré par Olivier Thuillas et Louis Wiart, chapitre 10)



Chapitre 3 - La nouvelle directive sur les services de médias audiovisuels : les enjeux politiques autour des contributions par les services audiovisuels établis à l’étranger

André Lange (encadré par Raphaëlle Mattart, chapitre 4)



Chapitre 4 - La perception de la culture au sein de l’Union européenne : d’une binarité à une transversalité ?

Raphaëlle Mattart (encadré par Giacomo Mazzone, chapitre 11)



Partie 2 - Découvrir



Chapitre 5 - Découvrabilité des contenus culturels locaux sur les grandes plateformes numériques transnationales

Michèle Rioux (encadré par Heritiana Ranaivoson et Jonathan Hendrickx, chapitre 6)



Chapitre 6 - L’algorithme et l’article : diversité et personnalisation de l’information

Heritiana Ranaivoson et Jonathan Hendrickx (encadré par Destiny Tchéhouali, chapitre 9)



Chapitre 7 - L’indexation à la source, ou comment activer la découvrabilité ?

Jean-Robert Bisaillon (encadré par Guy-Philippe Wells, chapitre 2)



Chapitre 8 - Netflix in Spain: discussing a triumphalist discourse

Asier Aranzubia (encadré par André Lange, chapitre 3)



Partie 3 - Adapter



Chapitre 9 - Plateformisation des industries culturelles et défis pour la diversité des expressions culturelles : adapter ou abdiquer ?

Destiny Tchéhouali (encadré par Antonios Vlassis, chapitre 1)



Chapitre 10 - Quelles politiques publiques de soutien aux plateformes culturelles alternatives ?

Olivier Thuillas et Louis Wiart (encadré par Nicolas Neysen, chapitre 12)



Chapitre 11 - Mutation du service public à l’âge du numérique : est-ce que la diversité culturelle est encore un droit qu’il faut garantir ?

Giacomo Mazzone (encadré par Asier Aranzubia, chapitre 8)



Chapitre 12 - Blockchain et smart contracts dans l’industrie du disque : le rôle du régulateur en vue de créer un modèle équitable

Nicolas Neysen (encadré par Jean-Robert Bisaillon, chapitre 7)



Épilogue

Charles Vallerand

