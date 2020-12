Le Grisbi

(la trilogie de Max le menteur : Touchez pas au grisbi, Le cave se rebiffe et Les Tontons flingueurs)

Albert Simonin

La Manufacture de livres

22,90 euros - 506 pages

Parution le 19/11/2020

ISBN 978-2-35887-008-5

Regroupé dans un volume unique, l'ensemble de la trilogie Max le menteur est proposé dans une édition préfacée par François Guérif et agrémentée d'une interview de l'auteur par ce dernier.

Max, dit le Menteur, vétéran des truands parisiens, s’apprête à se ranger. Le milieu, il en a fait le tour, en a tiré le meilleur parti et ne le regrettera pas. D’autant que ce monde est en train de changer : les vendeurs de came gagnent du terrain, les truands s’internationalisent, le code d’honneur n’a pas l’air de préoccuper la jeunesse. Seulement quitter les «affaires», ça ne se fait pas en un clin d’œil. Il y a les vieux amis qui vous demandent un dernier service, la relève à organiser, l’avenir à assurer...

Réunis en un seul volume, les romans de la trilogie de Max le menteur sont un monument de la culture française populaire, immortalisés par des films de légende (Touchez pas au grisbi, Le cave se rebiffe et Les Tontons flingueurs). Plongeon dans un Paris qui n’est plus et où résonne la gouaille des truands, l’œuvre de Simonin sublime le monde des voyous et lui a ouvert les portes de la littérature française.

Lire un extrait…

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

On peut lire sur ActuaLitte.com un article sur cet ouvrage…