La littérature de jeunesse, veilleuse de mémoire en Europe. Les grands conflits du XXe siècle en Europe racontés aux enfants

Anne Schneider (éd.)

Presses universitaires de Rouen et du Havre, coll. "Littérature de jeunesse et histoire", 2020.

280 p.

21,00 €

ISBN : 9791024012896

Comment parler de la guerre à des enfants alors que les parents n'osent pas aborder le sujet? C'est le défi relevé par la littérature de jeunesse: son objectif de transmission et d’éducation explique qu’elle investit autant cette thématique.

Dans ce volume, la seconde guerre mondiale est largement abordée comme sillon matriciel de la présence de toutes les guerres dans les romans ou les albums pour la jeunesse. L’évocation du conflit à travers toute l’Europe (Italie, Grande-Bretagne, Irlande, Allemagne, Espagne, Pologne, Tchécoslovaquie, France) met en avant les silences des adultes face aux incompréhensions des enfants, mais aussi les formes de violence cruelles engendrées par la guerre, tandis que les révolutions et conflits contemporains (Portugal, Grèce, Irlande, Rwanda) rendent la nécessité du souvenir et de la commémoration encore plus palpable.

À l’heure de la disparition des témoins de la Shoah, alors que la réflexion sur la transmission d’un devoir d’histoire est d’actualité, en particulier en Europe où la résurgence des discours totalitaires est préoccupante, la littérature de jeunesse européenne a pour fonction, en plaçant l’enfant au cœur de la narration, d’être veilleuse de mémoire.

SOMMAIRE

Introduction

Première partie : Les albums ou comment transfigurer l'écrasante mémoire de la seconde guerre mondiale

Isabelle Lebrat – Flon-flon et Musette d'Elzbieta, une vision cryptée de la guerre ;

Anne Schneider – Un auteur, un illustrateur, un éditeur militants : triptyque d'albums sur la seconde guerre mondiale : comment tirer les leçons de l'histoire ?

Lorenzo Cantatore – L'histoire et la mémoire du nazisme et du fascisme dans trois œuvres illustrées de la littérature d'enfance italienne ;

Sun Neyo Kim – Constellation historique en album chez Tomi Ungerer. Mnémosyne dans et par le « racontage ».

Deuxième partie : Les romans pour une mémoire complexe de la seconde guerre mondiale

Rose-May Pham Dinh – Perpétuer le souvenir ou le dépasser ? Spécificité des enjeux mémoriels de la seconde guerre mondiale dans la littérature de jeunesse britannique ;

Áine McGillicuddy – Fuir l'Autriche nazie : exil et destin des jeunes réfugiés en Irlande du Nord : un cas historique mémorable ;

Aleksandra Komandera – L'enfant et l'adolescent pendant la seconde guerre mondiale dans la littérature de jeunesse en Pologne ;

Milena Šubrtová – La transmission de l'expérience de la seconde guerre mondiale et la conception de la mémoire dans la littérature tchèque pour enfants ;

Johanna Tydecks – La mémoire iconographique du nazisme dans la littérature de jeunesse allemande contemporaine ;

Dervila Cooke – Pour qui sait comprendre : l'enfance qui parle de l'histoire dans Remise de peine et Dieu prend-il soin des bœufs ? de Patrick Modiano.

Troisième partie : De conflits en révolutions : mémoires en éclats ou en sourdine ?

Ângela Balça, Maria da Natividade Pires – Le Portugal et sa mémoire historique. Les représentations de l'histoire dans la littérature pour la jeunesse ;

Esther Laso y León – Un silence assourdissant. Le bruit d'une guerre civile ;

Marianna Missiou, Diamanti Anagnostopoulou – Mémoires et témoignages sur la dictature des colonels dans le roman pour adolescents grec ;

Cláudia Sousa Peirera – Le Portugal, la révolution des œillets et la littérature de jeunesse ;

Élodie Malanda – Les romans pour la jeunesse comme mémorial : la mise en mémoire du génocide des Tutsis dans Bienvenue à Goma, La mémoire trouée et Über tausend Hügel wandere ich mit dir ;

Yannick Bellanger – La solitude du coureur sans frontière : écriture de l’histoire contemporaine irlandaise dans La parole de Fergus de Siobhan Dowd, 2008-2009.

