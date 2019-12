L'AFFAIRE DREYFUS, VÉRITÉS ET LÉGENDES

Alain PAGES

Perrin

Collection : Vérités et légendes

Date de parution : 12/09/2019

L’Affaire avec un A majuscule... L’affaire Dreyfus (1894-1906), du nom de cet officier juif alsacien accusé d’espionnage au profit de l’Allemagne, est toujours présente dans nos mémoires. Elle resurgit, au gré de l’actualité, comme une référence historique essentielle. Mais qui était au juste le capitaine Dreyfus ? Y a-t-il eu plusieurs affaires plutôt qu’une ? Le « J’accuse… ! » de Zola en offre-t-il un récit exhaustif ? Et l’écrivain a-t-il été assassiné ? Quels ont été les rôles réels des militaires Picquart et Esterhazy, du politique Clemenceau et de l’écrivain Péguy ? Les dreyfusards sont-ils à l’origine des pétitions ?

C’est à ces questions, et à bien d’autres encore, que répond ce livre, tour à tour chronique d’un roman-feuilleton aux multiples rebondissements, plongée dans l’imaginaire de l’Affaire, réflexion sur ses « fake news » et méditation sur son actualité, entre erreurs judiciaires et « nouvel antisémitisme ».

On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage :

"Une affaire sans fin", par Myriam Anissimov (en ligne le 14 décembre 2019).