A.-M., Reboul

L’artiste et son œuvre dans la fiction contemporaine

Peter Lang

ISBN : 978-2-8076-1595-3

388 p.

63,80€

PRÉSENTATION

Écrivains et cinéastes ne cessent, depuis un quart de siècle, de convoquer dans leurs fictions la figure de l’artiste créateur. De Haruki Murakami à Patrick Grainville ou Michel Houellebecq, de Jacques Rivette à Carlos Saura ou Milos Forman, le déploiement est tel qu’il interpelle. Il rappelle aussi l’intérêt suscité au XIXe siècle chez des auteurs prestigieux comme Goethe, Balzac, les Frères Goncourt, Wilde, Zola, Blasco Ibañez ou Huysmans –pour n’en citer que quelques-uns- qui produirent des textes plus tard qualifiés de « romans de l’artiste ». Mais pourquoi, deux cents ans plus tard, le retour d’une thématique si galvaudée ? La place des œuvres d’art devenues l’un des biens les plus cotisés de la société contemporaine est indubitablement liée au phénomène ; l’interrogation implicite des romanciers et cinéastes sur leur propre exercice créatif à travers l’œuvre d’autrui est aussi un atout de premier ordre. Toutefois, le renouveau d’un engouement qui dépasse cette fois-ci les frontières occidentales reste à expliquer.

Fruit d’une recherche ciblée et circonscrite à deux univers spécifiques, francophone et hispanophone, cet ouvrage collectif se penche sur la question à travers les mutations de l’Ut pictura poesis, propres au nouveau paradigme littéraire et artistique. Ainsi, nous sommes-nous intéressés à des auteurs emblématiques, de Rafaël Chirbes à Dany Laferrière (Yves Bonnefoy, Jean Echenoz, Pierre Michon...), à des œuvres visuelles telles la bande dessinée, aux biopics de la chanson française et au cinéma d’auteur pour déterminer certaines motivations de ce retour thématique. Un regard élargi aux processus créatifs d’aujourd’hui et à la place réelle de l’anecdote dans l’histoire de l’art apporte le contrepoint du réel à la fiction littéraire et cinématographique.

