Pour une épistémologie de la discipline littéraire

Annick Louis

Hermann éd., coll. Savoir Lettres, 2021

Paru le 08/09/2021

ISBN : 9791037008978 — 210 p. — 24,00 €

Comment se produit le savoir dans la discipline littéraire ? De quel type de savoir il s’agit ? Comment interagit-t-il avec les productions d’autres domaines ? Sont ici étudiées les conditions de possibilité d’une épistémologie de la discipline littéraire. Si de nombreuses disciplines des sciences humaines et sociales ont développé ce type de réflexion, les théoriciens de la littérature se sont en revanche concentrés essentiellement sur les enjeux internes à leur champ d’études.

Or, depuis au moins une décennie, l’évolution de l’objet littérature, les transformations radicales de son statut dans la société, l’éclatement et la multiplication des approches critiques, ont mis à l’épreuve la logique de la discipline, allant jusqu’à faire basculer les principes sur lesquels elle repose et ses réalisations institutionnelles.

En envisageant quelques-uns des enjeux essentiels de la littérature à partir d’une perspective épistémologique, l’objectif de cet ouvrage est de mieux appréhender son présent et de penser son implantation future dans la constellation disciplinaire.

Annick Louis est professeur à l’université de Franche-Comté et membre de l’équipe pédagogique de l’EHESS-Paris, rattachée au Centre de recherches pour les arts et le langage. Après une formation en théorie littéraire et en littératures comparées (hispanoaméricaines et européennes, XIXe-XXIe siècles), elle s’est orientée vers une approche épistémique des études littéraires, mettant en place une méthode d’analyse qui les articule aux sciences humaines et sociales.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…