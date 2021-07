Éducation esthétique et émancipation

La leçon de l'art, malgré tout

Alain Kerlan

Postface de Robin Renucci

Hermann, juillet 2021

Paru le 21/07/2021

ISBN : 9791037008350 — 234 p.

L’art pour changer l’école : telle était l’espérance. L’ambition ne s’est pas limitée au domaine de l’éducation. Elle a pénétré d’autres pans de la société. À la mobilisation éducative de l’art fait écho sa mobilisation sociale et politique. Aujourd’hui, la « leçon de l’art » est entrée dans une apparence d’unanimisme mondialisé. Promue au nom de l’humanisme d’un côté, et de l’esprit du nouveau capitalisme de l’autre, que reste-t-il de son ambition émancipatrice ?

La leçon de l’art ne peut aujourd’hui s’entendre sans retour aux sources philosophiques et éducatives du paradigme esthétique et à sa généalogie. Préserver son potentiel émancipateur exige la vigilance d’un « malgré tout » soucieux de la dimension esthétique de notre humanité : malgré tout ce qui égare, en dépit d’une « évidence » en trompe-l’œil, en dépit de ce qui détourne et falsifie la leçon que l’art peut encore nous donner.

Alain Kerlan est philosophe, professeur des universités honoraire (Université Lyon 2), et actuellement président de la Société francophone de philosophie de l’éducation. Ses recherches, ses publications et ses interventions se situent aux carrefours de la philosophie, de l'art et de l'éducation.