Littératures camerounaises. Devoirs de mémoire et politiques du pardon

Albert Jiatsa Jokeng, Carole Njiomouo Langa, Daniel Houli (dir.)

Préface d'Anatole Fogou

L'Harmattan, coll. "Questions contemporaines", 2020.

344 p.

35 €

ISBN : 978-2-343-19607-7

*

Les réflexions contenues dans cet essai évaluent les fondements littéraires du devoir de mémoire à l'endroit des figures référentielles et de l'Histoire du Cameroun. Elles participent donc de l'inscription de la mémoire et de la normalisation des politiques du pardon dans la psyché des Camerounais.

Enseignant-Chercheur et auteur de nombreux ouvrages, Dr Albert Jiatsa Jokeng enseigne la Littérature Générale et les sciences des média à l''École Normale Supérieure de Maroua (Cameroun).

Dr Carole Njiomouo Langa enseigne les littératures et les civilisations africaines à L'École Normale Supérieure de Maroua (Cameroun).

Dr Daniel Houli, titulaire d'un Ph./D en littérature comparée, est actuellement Chargé de Cours à l'Université de Douala.