Dans les années 1970, lorsqu’on demandait « qui parle ? », il s’agissait de questionner les sciences et leurs procédures, la légitimité des autorités, le fondement des identités, les institutions représentatives et jusqu’à l’histoire du cinéma ou de la littérature. Mais aujourd’hui, à l’âge de l’Anthropocène, la voix silencieuse du monde a rattrapé les humains.

Poser la question « Qui parle ? » signifie désormais élargir la scène des savoirs et de la politique à tous ceux qui, parce qu’ils ne disposaient pas de la parole, ne pouvaient y être inclus – animaux, végétaux, objets ou machines. Aliocha Imhoff et Kantuta Quirós répondent à cette question par un manifeste pour une politique du silence qui est aussi bien une cartographie de ses moyens possibles : celle des procédés de traduction, des formes nouvelles de citoyenneté, d’écodiplomatie, d’attention ou de porte-parolat avec lesquels militants, artistes et penseurs cherchent à donner une voix à ce qui n’en a pas.

SOMMAIRE

Introduction

« D’où tu parles, camarade ? »

Le cinéma comme agonisme

Retourner le dispositif

Peuvent-ils parler ?

Une seconde vie

Silences

Refaire la boucle

Ghost in the machine

Pratiques cosmomorphes de l’art

Un tournant assembléiste

Figures des relations

La transparence

Une attention retrouvée

Traduire

Témoigner

Ester (en justice)

Représenter

Vers une Gaïacratie

Vers une démocratie plus qu’humaine

Only Paradoxes to Offer

Homothétie

Pour une politique du silence

D’une morale du minoritaire …

… à une politique du silence

Aliocha Imhoff est maître de conférences en arts plastiques à l’université Paris 8.

Kantuta Quirós est professeure de théorie de l’art à l’École européenne supérieure d’art de Bretagne.

Ensemble, ils sont curateurs, théoriciens de l’art, cinéastes, directeurs de la plateforme « le peuple qui manque » œuvrant entre art et recherche.