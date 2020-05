André HURST

Dans l'atelier de Pindare

Pindare, l’un des poètes les plus admirés de son temps (Ve siècle avant notre ère), fut vénéré pendant toute l’Antiquité. Par la suite, son œuvre a connu des fortunes diverses : une grande partie a disparu (on n’en a retrouvé que des fragments), mais ses poèmes célébrant des vainqueurs aux jeux des sanctuaires de la Grèce (les « épinicies ») n’ont cessé d’être recopiés, confirmant l’estime dont ils jouissaient. Idole des poètes de la Pléiade au XVIe siècle, quelquefois raillé au XVIIe siècle et jusque chez Voltaire, Pindare est admiré par Hölderlin, Valéry, Saint-John Perse... Sa poésie se présente sous la forme de cantates dansées ou accompagnées de danses. Elle est réputée pour sa difficulté, une difficulté qui tient notamment à sa tonalité portée vers le sublime (« l’homme est le rêve d’une ombre »...).

Ce livre est un recueil d’études publiées sur plus de quarante ans, car jamais Pindare n’a quitté les intérêts d’André Hurst, professeur et ancien recteur de l’Université de Genève. Elles sont accompagnées d’un préambule et de quatre indices. L’auteur s’est attaché à mettre en lumière des démarches de « fabrication » des épinicies pindariques, voire de rechercher des stratégies qui les sous-tendent. Une tentative de pénétrer dans l’« atelier » de Pindare.

TABLE DES MATIÈRES



Préambule



PREMIÈRE PARTIE

Sur des poèmes considérés en particulier



Chapitre premier. Hôte melissa (Ὥτε μέλισσα) : sur deux poèmes du jeune Pindare (P. 10 ; O, 14)

Chapitre II. Observations sur la deuxième Olympique de Pindare

Chapitre III. Homère chez Pindare : le « paradis » de la deuxième Olympique

Chapitre IV. Temps du récit chez Pindare (Pyth. 4) et Bacchylide (11)

Chapitre V. « Der Dichter spricht » : Pindare entre les lignes dans la quatrième ode pythique



DEUXIÈME PARTIE

Sur des thèmes transversaux



Chapitre VI. Aspects du temps chez Pindare

Chapitre VII. Stratégies pour Thèbes chez Pindare



Abréviations



Bibliographie



Index des auteurs et des oeuvres



Index des noms propres



Index des toponymes



Index des matières

