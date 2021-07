Les Saisons de Rimbaud

André Guyaux, Michel Murat, Olivier Bivort, Yoshikazu Nakaji

Hermann, juillet 2021

ISBN : 9791037008312 — 324 p. — 29,50 €

Le but de cet ouvrage collectif, qui réunit les meilleurs spécialistes de Rimbaud, est de dresser un bilan critique, de renouveler les thématiques traditionnelles, et d’améliorer notre connaissance de la formation intellectuelle du poète et des milieux qu’il a fréquentés. Il donne la parole à une jeune génération de chercheurs, et montre qu’il est encore possible d’apporter « du nouveau, idées et formes », sur un poète dont l’aura demeure unique.