Lamartine ou la vie lyrique

Aurélie Foglia et Laurent Zimmermann (dir.)

150 p.

20,00 €

ISBN : 9782705692162

Être lyrique, c'est d'abord, pour Lamartine, une nouvelle façon de vivre, un nouveau monde à découvrir : monde intime du "cri du coeur", monde politique d'une République à venir, où les droits de l'individu seront partout reconnus, comme dans l'espace du poème. Les Méditations inventent, sans pourtant révolutionner le vers, une expressivité hors norme destinée à chanter la vie dans son inquiétude spirituelle et à affronter sans fin le vide de la mort.

Quand le "je" se chante, la poésie médite sur elle-même, sur ses conditions d'émergence et de survie, pour donner le ton à tout un siècle et au-delà.