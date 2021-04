Anne Elisabeth Setjen, Claudio Rozzoni (dir.)

Revisiter le sublime

Mimésis

ISBN : 9788869762383

284 p.

20,00 €

PRÉSENTATION

« Passion mêlée de terreur », le sublime traverse le négatif, il est iconoclaste, et il touche au dénouement de l’esprit – voilà des traits qui doivent éveiller autant que déconcerter la pensée sur l’art moderne, sinon la pensée tout court. Par où qu’on l’approche – à travers ses moments fondateurs chez Longin, Burke et Kant, ou par les Lumières dans un XVIIIe siècle qui le discutait vivement, ou bien encore plus proche de nous dans un contexte «­ postmoderne­ » – le concept du sublime se révèle essentiel et étonnamment moderne. Revisiter le sublime aujourd’hui revient justement à saisir une actualité toujours impeccablement renaissante, et il est passionnant de voir s’élargir et se préciser sa portée au fil des études présentées dans ce volume. Rassemblant une équipe internationale et interdisciplinaire de chercheurs, il sera donc question du sublime dans des domaines des plus divers de la contemporanéité, des arts à l’espace urbain, de l’esthétique au politique.

Anne Elisabeth Sejten est professeur de philosophie à l’Université de Roskilde au Danemark. Ses domaines de recherche sont la philosophie de l’art, l’esthétique et la théorie de l’art. Spécialiste de la pensée de Diderot, elle est l’auteur de Diderot ou le défi esthétique (2000). Au sein du réseau de recherche international Aesthetics Unlimited qu’elle dirige, elle a récemment coédité des issues thématiques sur « le goût » dans The Nordic Journal of Aesthetics (2017) et sur « le beau » dans Journal of Somaesthetics (2020).

Claudio Rozzoni est docteur en esthétique et théorie des arts. En 2011, il a reçu le prix « Nuova Estetica » de la Società Italiana d’Estetica (SIE). Il est actuellement chercheur en esthétique à l’Institut de Philosophie de l’Université nouvelle de Lisbonne (IFILNOVA). Il a été chercheur invité aux Archives Husserl de Cologne et à UCLA (Department of Film, Television and Digital Media). Parmi ses publications figurent l’édition critique d’écrits husserliens Fantasia e immagine (2017) et Nell’immagine. Realtà, fantasia, esperienza estetica (2017).