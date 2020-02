Arnaud Duprat & Vincent Lowy (dir.),

La Maman Et La Putain De Jean Eustache

Le Bord de l'eau

En librairie en février 2020,

format : 13x18

216 pages

ISBN : 9782356876904

Prix de vente public : 20.00€

Coup de tonnerre du Festival de Cannes 1973, La Maman et la Putain est d’abord apparu comme emblématique du cinéma post-68, abordant sur un ton délibérément provocateur les thèmes du moment : liberté sexuelle, émancipation des femmes, crise de l’autorité masculine… Année après année, sa gravité et son intemporalité se sont affirmées et son aura ne se dément pas auprès des nouvelles générations, si bien que même difficilement visible, le film de Jean Eustache occupe aujourd’hui le tout premier rang des chefs d’œuvres du cinéma français. Pourtant, La Maman et la Putain reste un film méconnu et énigmatique, porté par la douleur amoureuse et la pulsion de mort d’Eustache, qui à travers une intrigue éminemment intime met à nu les impasses politiques et sociales auxquelles les illusions de 68 ont mené. Le présent ouvrage réunit des chercheurs venus d’horizons différents qui, par une pluralité d’approches et d’analyses, mettent en lumière la richesse et la complexité de ce film fondateur.

Sous la direction d’Arnaud Duprat, maître de conférences HDR à l’Université Rennes 2 et de Vincent Lowy, directeur de l’École nationale supérieure Louis-Lumière, avec des contributions de Matthias Alaguillaume, Antoine de Baecque, Michel Cieutat, Arnaud Duprat, Rémi Fontanel, Vincent Lowy, Codruta Morari, Agnès Perrais, Stéphane Pichelin, Geneviève Sellier et des entretiens inédits avec Luc Béraud, Françoise Lebrun et Pierre Lhomme.

Arnaud Duprat est maître de conférences HDR à l’Université Rennes 2 et membre de l’équipe « Arts : Pratiques et Poétiques » (EA 3208). Il est l’auteur de Le dernier Buñuel (Rennes, PUR, coll. « Le Spectaculaire », 2011) et Isabelle Adjani, un mythe de l’incarnation (Le bord de l’eau, 2013), Les films de Carlos Saura et Geraldine Chaplin : entre correspondance et identification (Le bord de l’eau, 2018).

Vincent Lowy est professeur en études cinématographiques et directeur de l’École nationale supérieure Louis-Lumière.

