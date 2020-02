Angela Davis

Femmes, Race et Classe

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Dominique Taffin

et le collectif de traduction des éditions des femmes

Parution de l’édition de poche Les classiques du féminisme américain le 13 février 2020

2020 (Broché 1983, réédition 2007)

341 p.

15,25 €

EAN 9782721005526

Poche 336 p.

10 €

EAN 9782721007117

Dans Femmes, Race et Classe, Angela Davis, historienne et militante, développe une analyse critique des liens parfois conflictuels ayant existé au cours des XIXe et du XXe siècles entre féminisme et luttes d’émancipation du peuple noir. Elle démontre que les luttes ont porté leurs fruits à chaque fois qu’elles ont été solidaires. Se refusant à mettre en concurrence les différents éléments constitutifs de sa propre identité, elle affirme que les oppressions spécifiques doivent être articulées à égalité pour dépasser les contradictions et mener un combat global contre le système capitaliste au fondement de toutes les exploitations.

Cet essai dense et fondateur, écrit en 1980, trouve aujourd’hui une actualité centrale avec les débats contemporains sur le féminisme dit « intersectionnel ».

Née en Alabama en 1944, militante pour les droits humains et communiste, professeure de philosophie, Angela Davis est l’une des figures emblématiques du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Membre des Black Panthers, elle est accusée en 1970 d’avoir favorisé une prise d’otage visant à libérer un militant et est emprisonnée pendant 16 mois. Fortement soutenue par une campagne internationale de solidarité, elle est finalement acquittée. Elle dirige plus tard le département d’études féministes de l’université de Californie, où elle vit et continue aujourd’hui son combat contre la peine de mort.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…