Anny-Dominique Curtius, Suzanne Césaire - Archéologie littéraire et artistique d'une mémoire empêchée

Paris : Karthala, 2020.

300 p.

EAN 9782811127947

30,00 EUR

Présentation de l'éditeur :

Suzanne Césaire (1915-1966), l’épouse d’Aimé Césaire, est l’auteure d’une oeuvre trop longtemps méconnue. Co-fondatrice de la revue Tropiques, auteure d’articles et d’une pièce de théâtre, elle a entretenu une correspondance littéraire avec nombre d’intellectuels de son temps.

Cet ouvrage entend éclairer la pensée de cette intellectuelle à travers la lecture de ses écrits tout en retraçant les marques de sa présence dans les oeuvres artistiques de ses contemporains (André Breton, Etiemble, Michel Leiris) et des nôtres (Édouard Duval Carrié, Fabienne Kanor, Lénablou, Daniel Maximin). Cette méthode d’archéologie littéraire tente de comprendre les raisons d’un si long silence sur son oeuvre tout en explorant l’originalité de sa pensée critique qui porte sur l’esthétique de la Caraïbe.

L’approche comparatiste, interdisciplinaire et genrée de cet ouvrage puise donc dans la méthodologie qu’a privilégiée Suzanne Césaire pour façonner ses grilles conceptuelles et épistémologiques. Sa réflexion cannibale, audacieuse et libre s’inscrit dans ce qu’elle appelle une « lucidité totale » sur le monde caribéen.



Anny-Dominique Curtius est professeure associée en études francophones et en théorie culturelle à l’Université d’Iowa (États-Unis). Sa recherche interdisciplinaire est au carrefour de l’écocritique postcoloniale, du cinéma, des arts visuels et de l’art performance en Afrique subsaharienne, dans la Caraïbe et les Mascareignes. La muséologie et la statuaire postcoloniales ainsi que la patrimonialisation de l’esclavage sont au coeur de ses recherches sur le trauma, les noeuds et les lieux de mémoire. Elle est l’auteure notamment de Symbioses d’une mémoire. Manifestations religieuses et littératures de la Caraïbe (L’Harmattan, 2006).