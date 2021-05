Auguste Comte

Correspondance avec Clotilde de Vaux

Édition de : Arnaud Guigue

Mercure de France, Le Temps retrouvé, 2021

Éminent philosophe du XIXe siècle et fondateur du positivisme, Auguste Comte (1798-1857) aima passionnément Clotilde de Vaux (1815-1846) pendant une « année sans pareille », entre avril 1845 et avril 1846. Séparé de sa femme, il a quarante-sept ans, Clotilde de Vaux en a trente et un. Flattée de son affection, de l’encouragement qu’il lui dispense dans ses projets d’écriture, elle l’admire mais ne lui offre que son amitié. De son côté, le philosophe l’idolâtre, et se résout à cet amour platonique. Lorsque Clotilde de Vaux meurt le 5 avril 1846 de la tuberculose, elle devient l’objet d’un culte quotidien par Auguste Comte, culte entretenu et développé jusqu’à la fin de sa vie en 1857.

Entre Auguste Comte et Clotilde de Vaux, ce sont donc cent quatre-vingt-trois lettres échangées. Cette correspondance apporte un regard neuf et inattendu sur un penseur souvent jugé austère. Elle prépare et contient aussi en germe la seconde philosophie de Comte sur la religion de l’Humanité. Elle constitue enfin un document littéraire remarquable par le contraste qu’elle offre entre les déclarations enflammées d’Auguste Comte, rédigées dans le ton de ses ouvrages philosophiques, et les réponses de Clotilde de Vaux écrites dans une belle langue classique.

