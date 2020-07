Alain Boillat

En cas de malheur, de Simenon à Autant-Lara (1956-1958)

Essai de génétique scénaristique

Genève, Librairie Droz,

Collection Arts

Date de première publication du titre : 03/07/2020

EAN13 : 9782600060462

Nb de pages : 376



Sorti dans les salles à une période charnière, le film En cas de malheur de Claude Autant-Lara (1958) fait ici l’objet d’une analyse approfondie qui porte à la fois sur l’écriture scénaristique, le contexte sociohistorique et les modalités de la transposition à l’écran du roman homonyme de Georges Simenon.

Alain Boillat envisage les différentes variantes conçues par les scénaristes dans une perspective narratologique et d’étude des normes de genre. Ce faisant, il propose une méthodologie favorisant l’application au cinéma de la génétique des textes littéraires, et renouvelle plus largement l’étude du phénomène de l’adaptation. En discutant certains aspects du récit filmique (point de vue, flash-back, etc.), l’ouvrage montre combien le personnage ne peut être appréhendé au cinéma sans la prise en considération de la vedette qui l’incarne.

Or En cas de malheur réunit les deux plus grandes stars qu’ait connues le cinéma français : d’un côté Brigitte Bardot, nouvelle icône de la féminité qui présage les bouleversements sociaux des années 1960, de l’autre Jean Gabin, associé à une image de la virilité issue des années 1930.

Sommaire

Introduction

Objet et approches

1958 – une année pivot dans l’histoire du cinéma français

Bardot/Gabin : deux stars à la fin des années 1950

Un film qui se veut de son temps



Chapitre premier. L’adaptation « en cas de malheur » :

Simenon et le cinéma

Simenon en 1957

Une écriture romanesque « proto-scénaristique » ?

Le roman à l’ère de sa reproductibilité technique

Atmosphère, atmosphère...

Genèse et temporalité : deux scripteurs (Simenon/Gobillot)

Un « Je » au masculin singulier

Faire écran à la sexualité du roman : l’usage de la métaphore.

L’amante, la bonne et le basset

Une « fidélité » souterraine à l’oeuvre



Chapitre II. Système d’un récit filmique

Résumé analytique

Un hold-up qui tourne mal

Les dessous d’une affaire (Yvette et Gobillot)

Bordenave et le petit écran

Dans l’antichambre d’un procès

Trajets nocturnes

Première nuit

La scène de la gifle

Nouvel espace du couple : le meublé

La « femelle »

La cabine téléphonique

« L’oasis »

C’est le bouquet !

Mort du personnage, survivance de la star (Yvette/Bardot)

Une structure en crescendo(s)

Une progression malgré tout

Un anti-Ange bleu

La construction filmique du point de vue

Présence du personnage/de la vedette

Gestion du savoir

Une subjectivité faiblement marquée

Viviane systématiquement en point d’orgue

Le personnage au prisme du scénario



Chapitre III. La critique génétique appliquée au scénario

Un « avant-texte » circonscrit aux documents scénaristiques

Littérature et cinéma : deux types distincts de processus

créatif

Un corpus composé de documents scénaristiques

Des films possibles

Variantes et univers de fiction alternatifs

Un horizon du pensable

État de la recherche en étude génétique des scénarios

L’établissement du dossier génétique d’En cas de malheur

Les archives personnelles d’Autant-Lara

Apports des outils numériques

Notes liminaires à l’étude des documents scénaristiques



Chapitre IV. Genèse d’un scénario (I) : les étapes préparatoires.

Le contexte de production des textes

Mise en route de l’écriture à Honfleur

Mais où est donc passé Pierre Bost ?

Premier incipit conservé (8-30 avril 1957) [1]

À l’autre bout du fil

Dompter l’« exubérance » de Bardot

Plans scénariques des 16 et 19 avril [2]

Première mise au point

Deuxième séquencier

Apparition de la reine d’Angleterre

Esquisse provisoire du personnage de Bocca

Le scénario partiel du 21 avril [3]

Mauriat et Viviane au téléphone

Première rencontre : une situation voyeuriste

Les bornes de « l’incipit »

Projet d’un nouvel incipit (25 avril) et notes [4]

Première partie d’une continuité dialoguée (6 mai) [5]

Développement de l’incipit

Mauriat, l’ambassadeur et le trafic d’armes

L’incipit du Palais de justice (du 11 mai au 30 mai) [6]

Nouveau plan scénarique

Gobillot dans la salle des « pas perdus »



Chapitre V. Genèse d’un scénario (II) : les récits complets

Continuité dialoguée intégrale du 28 juin 1957 et

annexes [7]

Le Conseil de l’Ordre, une épée de Damoclès

Gobillot, un homme souffrant

La Côte d’Azur ou Saint-Moritz : telle est la question

Le restaurant tzigane : l’ombre d’une rupture

Variante du dialogue dans la salle de bain des Gobillot

Mazetti en vespa

Variantes diverses

Continuité dialoguée du 6 juillet [8]

Intégration (ou rejet) des variantes de fin juin

Yvette au premier plan

Choisir la neige

Distribution (des scènes et des rôles)

Une (autre) coda alternative : la fin d’une idylle

Peaufinage rédactionnel

Le scénario de tournage du 25 octobre [9]

Une finalisation en trois étapes

Désignations techniques

« Découper » le couple Viviane/André : un taxi en fin de soirée

Le visage de B.B. s’impose in extremis



Chapitre VI. Partis-pris des adaptateurs et « rôle » des stars

Les notes méta-scénaristiques du réalisateur

Poser le ton

Interrogations quant aux motivations d’Yvette

Gabin et le refus d’un personnage « malsain »

Gabin et l’image de « l’homme authentique »

Gabin vs. Gobillot : le scénario en question

Gabin vs. Autant-Lara

Le flash-back, une figure privilégiée sur le papier

Le passé en actes du récit romanesque

La notion de « flash-back »

Les variantes de flash-back

Les grands axes de la transposition à l’écran

La recherche d’« équivalences » comme déclinaison des

possibles

Vers le modèle populaire de la romance

Et Dieu créa… la star



Conclusion

Annexe : repères chronologiques (genèse du film)

Bibliographie

Index des titres de films cités

Index des noms propres

