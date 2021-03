Aline Alterman, Jean-Godefroy Bidima (dir.)

L’Histoire, à l’épreuve de l’histoire

C’est dans l’histoire que nous pensons, voire à l’épreuve de l’histoire. Les balisages de la pensée par l’histoire, leurs façons, parfois causant douleur, de l’amputer de possibles, doivent être questionnés. L’idée (ou le concept) même d’Histoire n’échappe pas à la nécessité de ce questionnement. Dans la pensée occidentale, autant l’histoire de l’Afrique que les pensées africaines ont fait l’objet de refoulements massifs. Cette pensée, et ces histoires, occupent donc une place privilégiée dans ce volume. Toutefois elle n’est pas exclusive, loin s’en faut ­: le livre multiplie les points focaux et les plans perspectifs. Pour, ainsi, là où l’histoire a balisé tout présent, au-delà produire un éclairement. Outre à la pensée historienne et à la philosophie, ce livre s’ouvre aux possibilités propres des pratiques artistiques, encore aux illuminations de celles d’écriture. C’est affirmer que l’universel, ou la vérité, ne peuvent s’avoisiner que dans une approche plurielle, de complémentarités et de ponts jetés par-dessus les abîmes.

Aline Alterman est née en Pologne en 1948. Elle est philosophe et poète.

Jean-Godefroy Bidima est né au Cameroun en 1958. Entre 2001 et 2007 il a été Directeur de programme au Collège International de Philosophie, Paris. Il est professeur à l’Université de Tulane, USA.