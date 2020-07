En ligne

Appel à Communications



39e Colloque Annuel de la Société d’Études Pluridisciplinaires du Dix-septième Siècle Français :

Colloque Virtuel 22–23 octobre et 6–7 novembre 2020

Présidentes du Colloque :

Carrie F. Klaus, DePauw University

Kathrina LaPorta, New York University

La Société d’Études Pluridisciplinaires du Dix-septième Siècle Français (SE17) a le plaisir d’annoncer son tout premier colloque virtuel, lequel se tiendra en deux sessions synchrones en ligne, du jeudi 22 octobre au vendredi 23 octobre, et du vendredi 6 novembre au samedi 7 novembre, avec des ateliers portant sur les travaux en cours et une variété d’activités asynchrones offertes aux participant·e·s, s’étalant sur une période de deux semaines.

La SE17 se réjouit d’avance d’explorer de nouveaux moyens d’accueillir les spécialistes du dix-septième siècle français durant ce temps de pandémie. Des tables rondes porteront sur des questions urgentes et pertinentes, parmi celles ayant trait tout particulièrement à la race et au racisme dans la première modernité ainsi qu’aux travaux pertinents portant sur cette période. Afin de promouvoir l’esprit convivial et inclusif de la SE17, le colloque fournira des possibilités nombreuses et variées d’échanges dynamiques, au niveau scientifique ou personnel. Nous accueillons chaleureusement les collègues ainsi que doctorant·e·s dans toutes les disciplines, en particulier des PANDC (BIPOC), aussi bien que tou·te·s ceux·elles dont les travaux portent sur des questions de justice sociale et raciale.

Veuillez adresser une proposition en anglais ou en français (maximum 150 mots) d’ici le 31 août 2020, en indiquant la séance désirée dans la ligne « sujet » de votre message à SE172020@gmail.com.

Veuillez noter que les participant·e·s ne peuvent soumettre qu’un seul projet pour l’une des séances synchrones [tables rondes (A), pédagogie (B) et séances en circuit (C)] mais, pour ce eColloque, il·elle·s peuvent aussi soumettre un projet à un atelier pour travaux en cours (D), une idée pour un groupe de lecture (E) et autant d’activités asynchrones qu’il·elle·s le souhaitent (F). Notre but est de fournir autant d’échanges enrichissants que possible.

Les président·e·s de séances décideront de l’acceptation des projets d’ici le 11 septembre. L’inscription au colloque se fera entre les 11 et 18 septembre, au moment où les participant·e·s seront prié·e·s d’indiquer leur fuseau horaire. Nous ferons tous les efforts possibles pour faciliter les choses aux présentateur·ice·s dans la préparation de l’horaire du colloque. Veuillez voir ci-dessous un aperçu des notifications, des inscriptions et de l’emploi du temps du colloque.

Prière d’adresser vos questions concernant le colloque aux co-présidentes Carrie F. Klaus et Kathrina La Porta à SE172020@gmail.com.



*

Séances et activités du colloque

A. Tables rondes

Des séances de 75 minutes consistant en présentations de 5 minutes autour des thèmes suivants dans le « long » XVIIe siècle (1590–1715), suivies de discussions. Prière d’envoyer un résumé de 150 mots.

Tables rondes :

1. Le concept de race dans la France de la première modernité.

2. Race, diversité et inclusion dans les études sur la France de la première modernité

3. Le confinement.

4. La responsabilité sociale.

5. La garde et la surveillance / Les soins de gardiennage.

6. Les divisions politiques.

7. Les épidémies / la peste.

8. Les changements climatiques / La santé.

B. Séances de pédagogie

Des séances de 75 minutes consistant en brèves présentations suivies de discussions. (La longueur finale et le format de présentation seront déterminés par le nombre des intervenant·e·s). Prière de soumettre un résumé de 150 mots.

Première séance : Enseigner durant une pandémie.

Les propositions peuvent inclure le partage des défis et des stratégies pour l’enseignement à distance (méthodes spécifiques synchrones et asynchrones, difficultés et opportunités techniques, accessibilité, équité, engagement et motivation des étudiant·e·s) aussi bien que les considérations d’incorporer du contenu concernant la santé publique, la médecine et la maladie dans l’enseignement touchant la France de la première modernité. Les présentations peuvent aussi comprendre un regard sur de nouveaux défis institutionnels et disciplinaires que lance la pandémie.

Deuxième séance : Enseigner durant un temps de racisme systémique persistant et de violence racialement motivée.

Les propositions peuvent comprendre le partage de méthodes et d’initiatives pédagogiques concernant la diversité et l’inclusion dans nos classes aussi bien que l’intégration de contenus et de méthodes d’une plus grande diversité dans nos cours ainsi que l’examen de ces questions avec les étudiant·e·s relativement à la France de la première modernité.



C. Séances en circuit

Des séances d’une heure, avec un feedback intensif. Elles consisteront en une présentation-éclair de 10 minutes d’une question ou d’un problème professionnel auquel vous êtes confronté·e dans votre travail, suivie de 15 minutes de discussion en groupe. Les intervenant·e·s présenteront deux fois leurs idées à deux publics différents, et pourraient improviser leurs remarques en se servant des diapositives ou d’un maximum d’un ou deux objets ou d’exemples provenant de leur recherche. Prière de soumettre un résumé de 150 mots.

D. Ateliers des travaux en cours

Ces ateliers permettront aux participant·e·s de lire et de s’engager dans des conversations suivies avec un petit groupe de collègues touchant les travaux en cours. Les groupes se réuniront deux fois durant le hiatus de deux semaines entre les deux week-ends consacrés aux colloques afin de discuter des travaux en cours pré-circulés. Les temps de réunion seront déterminés par les participant·e·s selon leurs emplois du temps respectifs. Veuillez soumettre une proposition de 150 mots portant sur votre travail de recherche ou de pédagogie, soit un article, un projet d’ouvrage, un chapitre, site web, syllabus ou autre innovation pédagogique.

La composition des groupes dépendra des propositions. Les participant·e·s s’engageront à soumettre un texte de 5 à 30 pages à faire circuler d’avance au moins trois semaines avant le début du colloque SE17, à lire les travaux de leurs collègues et à assister aux deux rencontres d’atelier.

E. Groupes de lecture (l’adhésion aura lieu durant l’inscription au colloque)

Des séances de 60 minutes centrées sur un ensemble de lectures de sources secondaires. Les participant·e·s s’engageront à lire des articles ou des chapitres postés avant le colloque et à participer à une discussion de groupe durant l’une des séances de week-end. Au moins l’un des groupes de lecture examinera les nouveaux travaux sur la race et/ou l’histoire des PANDC (BIPOC) dans la France de la première modernité. Veuillez envoyer vos suggestions pour d’autres thèmes ou ensembles de lectures à SE172020@gmail.com.

F. Projets asynchrones (l’adhésion aura lieu durant l’inscription au colloque)

Ces projets (à définir plus précisément par les président·e·s de séance) consisteront en 1. Une annotation en groupe d’un texte donné ; 2. Un projet de création collaborative (à la Mercure galant) et ; 3. Des tableaux d’affichage (ou serveurs télématiques) pour poster [des documents pertinents à la table ronde et aux thèmes des séances en circuit (et/ou des événements en cours), des recettes et photos de créations culinaires en rapport avec le XVIIe siècle, des « mash-up » culturels entre les XVIIe et XXIe siècles, etc.] Les participant·e·s auront l’occasion de débriefings réciproques sur ces projets collectifs durant les séances de week-end.



*

Emploi du temps du colloque

31 août

Les propositions doivent être envoyées à l’adresse SE172020@gmail.com. Merci de spécifier la séance à laquelle vous souhaitez participer dans la ligne « sujet » de votre courriel. Les propositions seront acheminées aux président·e·s de séance pour évaluation.

11 septembre

Les président·e·s de séance décident et notifient les participant·e·s.

11–18 septembre

Ouverture de l’inscription pour le colloque à earlymodernfrance.org

22–23 octobre

Colloque eSE17, Session I

24 octobre–5 novembre

Réunion en petits groupes pour les travaux en cours (à déterminer selon la disponibilité des participant·e·s)

Les activités asynchrones seront « débriefées » durant la session II du colloque.

6–7 novembre

Colloque eSE17 Session II.

*

Cotisations :

Les participant·e·s doivent s’inscrire pour confirmer leur assistance au colloque d’ici le 18 septembre au plus tard. Les frais de cotisations se montent à $25 US pour les professeur·euse·s à plein temps et à $15 US pour les doctorant·e·s, les enseignant·e·s à temps partiel et les membres retraité·e·s. Les frais d’inscription seront employés pour rendre le colloque plus disponible et plus accessible à tou·te·s.

Veuillez noter que selon le règlement de SE17, tou·te·s les participant·e·s au colloque doivent être membres de la Société. On peut facilement s’y affilier et cotiser pour 2020 à n’importe quel moment en cliquant le lien earlymodernfrance.org ou lors de l’inscription au colloque. Les cotisations annuelles se montent à $25 US pour les plein-temps et à $15 US pour les doctorant·e·s, les enseignant·e·s à temps partiel et les retraité·e·s.

SE17 est engagée à soutenir la participation de chercheur·euse·s et de doctorant·e·s quels que soient leurs moyens financiers. Veuillez contacter la trésorière de la Société, Deborah Steinberger (steind@udel.edu), pour être exempté·e·s de frais d’inscription et/ou de cotisation annuelle.

Veuillez adresser vos questions à propos du colloque aux co-présidentes Carrie F. Klaus ou Kathrina LaPorta : SE172020@gmail.com.

Le Comité Directeur de SE17 remercie chaleureusement le Comité d’organisation du Colloque 2020 — Francis Assaf, John Boitano, Juliette Cherbuliez, Katherine Dauge-Roth, Carrie Klaus, Tad Macy, Anna Rosensweig, Jennifer Row, Christophe Schuwey, Toby Wikström, — et spécialement les membres du comité du colloque : Kathrina LaPorta, Deborah Steinberger et Abby Zanger pour leurs efforts assidus dans la préparation du projet et de l’emploi du temps du colloque.