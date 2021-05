Paris

Le 38èmeSéminaire « Claude Simon » organisé par l’ALCS (Association des Lecteurs de Claude Simon) aura pour thème « Claude Simon : Intérieurs ». Il aura lieu le samedi 29 janvier 2022 à Paris.

Le portrait d’intérieur est un genre pictural qui apparaît en Europe à la fin du XVIIe siècle, mais suscitera surtout un grand engouement chez les amateurs d’art durant la deuxième moitié du XIXe siècle. Il consiste en la représentation minutieuse et très précise d’une pièce d’habitation (salon, salle à manger, chambre, bureau…) ne comprenant aucun personnage. La conversation piece, qui est un prolongement de ce mode pictural, dépeint une scène d’intérieur comprenant quant à lui un groupe d’individus.

Claude Simon était peintre et n’ignorait rien de cette pratique académique. Il s’agira lors de ce séminaire d’analyser les représentations d’intérieurs qu’il insère dans ses romans. Que décrit-il ? Selon quelles modalités et à quelles fins ? Comment articule-t-il ces « intérieurs » avec ses tableaux du monde extérieur ? Quelles fonctions leur assigne-t-il relativement à ses personnages, ses fictions ? Institue-t-il des rapports entre ces miniatures et les autres formes de transpositions picturales auxquelles il procède ? L’approche des textes pourra donc s’effectuer sur les modes thématique, formel et/ou métaphorique.

Les propositions de communications (un titre et un résumé d’une page maximum) accompagnées de quelques lignes de présentation du parcours personnel de l’auteur, sont à envoyer avant le 4 juin 2021 à l’adresse suivante : davout.aurelien@gmail.com.