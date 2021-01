3 poetas 3. Ensayos sobre la infancia en la obra de Juan Gelman, Alejandra Pizarnik y María Elena Walsh,

F. Copello, M. Letourneur y L. Valverde (compiladores),

Buenos Aires, Dedalus Editores / Le Mans Université, 2020, Dedalus Editores, 2021.

EAN13 : 9789873744648 — 5€

Ce volume s'intéresse à la représentation de l'enfance dans l'oeuvre de trois écrivains argentins nés autour de 1930. Chacun donne de l'enfance une image personnelle qui garde les traces du contexte politique et social de la deuxième moitié du XXe siècle. Des textes plus engagés dans le cas de Gelman, torturés chez Pizarnik, ouverts au jeu et à l'ironie dans le cas de Walsh.

Ces six essais ont été rédigés par des hispanistes d'Europe et d'Amérique Latine. Le volume intègre aussi un entretien à Betty Sapollnik, amie d'enfance d'Alejandra Pizarnik.

Table des matières:

Palabras preliminares a 6 ensayos y una conversación, F. Copello, M. Letourneur et L. Valverde

Juan Gelman y la infancia como lenguaje, G. Fabry

Alejandra ¨Pizarnik: la inocencia terrible, I; Bordelois

A défaut d'autre chose: glosolalia y poética bucanera, E. Dobry

Vacas qu estudian y contexto escolar en la poesía de María Elena Walsh, F. Copello

"Madre de las odas": la maternidad en la poética (feminista) de María Elena Walsh, M. Gaultier

Conversación con Betty Sapollnik, amiga de infancia de Buma (Alejandra) Pizarnik, F. Copello et E. Savransky