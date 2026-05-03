Essai
Nouvelle parution
Helène Martinelli, Antoine Poisson, Anne-Laure Rigeade, Vertiges biographiques

Helène Martinelli, Antoine Poisson, Anne-Laure Rigeade, Vertiges biographiques

  • Neuilly, Atlande, coll. "Clefs concours", 2025
  • EAN : 9782384280551
  • 509 pages
  • Prix : 27 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola

Traitant d’ouvrages au programme 2026 de l’agrégation de Lettres modernes, l’ouvrage propose tous les éléments nécessaires à la réussite du candidat.

Comme tous les Clefs-concours de Lettres modernes, l’ouvrage est structuré en quatre parties :

-  Repères : le contexte historique et littéraire ;

-  Problématiques : comprendre les enjeux de l'œuvre ;

-  Le travail du texte : questions de langue, de stylistique et de grammaire ; 

-  Outils : pour retrouver rapidement une définition ou une référence.

Sommaire…