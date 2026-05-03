Helène Martinelli, Antoine Poisson, Anne-Laure Rigeade, Vertiges biographiques

Traitant d’ouvrages au programme 2026 de l’agrégation de Lettres modernes, l’ouvrage propose tous les éléments nécessaires à la réussite du candidat.

Comme tous les Clefs-concours de Lettres modernes, l’ouvrage est structuré en quatre parties :

- Repères : le contexte historique et littéraire ;

- Problématiques : comprendre les enjeux de l'œuvre ;

- Le travail du texte : questions de langue, de stylistique et de grammaire ;

- Outils : pour retrouver rapidement une définition ou une référence.

Sommaire…