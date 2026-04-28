"Comme Violette, comme Genet je suis un bâtard et le roman de ma vie peut surprendre quand on me voit aujourd’hui installé dans une sorte de luxe qui s’acharne à éloigner tout le monde !". Le livre de Lorenza Foschini, Le Manteau de Proust, avait sorti de l'ombre en 2008 le personnage de Jacques Guérin (1902-2000), parfumeur devenu collectionneur d’œuvres d’art et de manuscrits, dont ceux de Proust qu’il sauva dans des circonstances rocambolesques. Proche de Jean Cocteau, de Maurice Sachs, de Madeleine Castaing, d’Erik Satie, de Ninette Linder, l’épouse de Max, ce grand bibliophile traversa le siècle avec fougue. Ses amours furent tumultueuses et parfois tragiques. Dans Les Plaisirs et les jours de Jacques Guérin (Seuil), Carlo Jansiti évoque la vie quotidienne et le passé de ce richissime industriel, qui connut la foisonnante créativité des Années folles (New York, Paris, Berlin). C’est un monde disparu que reconstitue le récit, écrit avec l’accord de son protagoniste, conscient de passer le relais à un fin et fidèle témoin.
Editos
Actualités
Publié le par Marc Escola