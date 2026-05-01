On les a lues, applaudies, admirées. Puis on les a fait taire. Au XIXᵉ siècle, les femmes qui écrivent dérangent. C'est à elles que Françoise Lavocat voue ce deuxième roman qui paraît aux éditions sétoises Station Zapata (dites : SZ) sous le titre Darwin et les bas-bleus, pour revisiter l'histoire littéraire par la fiction. En dessinant les destins croisés de Sophie Gay, célèbre romancière, et Adélaïde Hadot, fille d’une autrice prolifique, elle fait revivre un monde en pleine effervescence, marqué par l’essor prodigieux de la presse, la restauration politique et morale, sans oublier la théorie de l’évolution qui commence à se répandre. Des Cent-Jours à Louis-Philippe, du congrès de Vienne aux barricades de 1848, de l’apothéose de Germaine de Staël à la campagne menée contre les bas-bleus, personnages historiques et personnages imaginaires se donnent la main. Autour de Sophie Gay et d’Adélaïde Hadot gravitent un polytechnicien bonapartiste, un polisseur de verres et un jésuite aux manières doucereuses. De Paris à Vienne, de Philadelphie à Mexico et jusqu’à Tokyo, d’énigmatiques chauve-souris les poursuivent. Dans quel but ? Le livre fera l'objet d'une présentation à la Bibliothèque de la Sorbonne Nouvelle, mardi 26 mai 2026 à partir de 18 heures.