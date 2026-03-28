Valérie Favre, Virginia Woolf et ses petites sœurs. Un lieu à soi et sa postérité

Texte phare de l’écrivaine Virginia Woolf, Un lieu à soi (ou Une chambre à soi) a connu depuis sa parution en 1929 un retentissement sans égal à travers le monde, notamment dans l’espace atlantique anglophone. Quel dialogue ont engagé les « petites sœurs » – écrivaines, critiques et féministes contemporaines – avec Woolf et son essai ?

Pour répondre, Valérie Favre s’attache aux conditions matérielles de l’écriture, à la place des femmes dans l’histoire et en littérature et aux liens entre écriture, identité et conscience de genre. Iel analyse finement les textes d’une cinquantaine d’autrices et de critiques féministes anglo-américaines et reconstitue une véritable constellation autour de l’oeuvre woolfienne.

Le livre dresse ainsi un panorama inédit de la postérité littéraire, critique et féministe d’Un lieu à soi des années 1960 à nos jours, aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, au prisme du féminisme intersectionnel.

Valérie Favre est maître.sse de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où iel enseigne l’anglais et les études sur le genre. Ses recherches portent sur les littératures de langue anglaise aux XXe et XXIe siècles, sur les rapports entre littérature, études sur le genre et féminismes, sur les études de réception et sur l’histoire littéraire et culturelle.