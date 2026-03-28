Noémie Beslon-Monsacré, L'Imaginaire prédateur (éd. Hélène L’Heuillet, Souleymane Bachir Diagne)
La culpabilité, l’angoisse, la haine de soi, autant de « symptômes » du caractère profondément mortifère et destructeur de la prédation érigée en système.
C’est pour ouvrir à un autre niveau de réflexion que la fin de ce travail donne à entendre d’autres voix qui osent rêver à une autre réalité, une autre façon d’être au monde : dépasser la seule survie du corps pour se jeter tout entier dans la conquête de l’existence, s’efforcer d’aller vers la reconnaissance réciproque, l’altruisme, vers un monde où l’on crée et où l’on ne se contente plus de dévorer, un monde où l’identité prédatrice et les segmentations qu’elle opère laisseront la place à une identité relationnelle pensée comme une arborescence. — Noémie Beslon-Monsacré
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Table des matières
L’histoire de ce livre
Hélène L’Heuillet et Souleymane Bachir Diagne
Avant-propos
Introduction. Identité et imaginaire prédateur
I. La prédation coloniale, Batouala de René Maran
I. Le colonialisme comme prédation
II. Le colonialisme, ennemi de l’authenticité ?
III. Batouala, le roman des stéréo types coloniaux
IV. Africaniser le style, culture orale et musicalité
II. La prédation antisémite : Céline. Bagatelles pour un massacre et L’École des cadavres
I. La psyché célinienne.
II. Haine des Juifs et prédation
III. Antisémitisme et négrophobie
IV. Politiques de prédation
V. Le thème de la décadence
III. Prédation et ségrégation raciste. Native Son de Richard Wright
I. Chicago, 1940 : la prédation omniprésente
II. À travers la fiction, une approche polysémique de la prédation
III. Le truchement par le corps : une relation indirecte à l’Autre
IV. Communisme
V. Tabou, la peur face au monde de l’Autre
VI. Métamorphose et renaissance
VII. Vers un « nouvel humanisme » ?
IV. Une déconstruction des catégories de la prédation. Peau noire, masques blancs de Frantz Fanon
I. La construction psychique de l’infériorisé
II. Société raciste, société prédatrice
III. Catégories de la prédation
IV. Corps-objet, corps-tombeau, identité de surface
V. Persona
VI. Humanisme et universalisme
Conclusion
Bibliographie