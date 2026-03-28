Noémie Beslon-Monsacré, L'Imaginaire prédateur (éd. Hélène L’Heuillet, Souleymane Bachir Diagne)

La culpabilité, l’angoisse, la haine de soi, autant de « symptômes » du caractère profondément mortifère et destructeur de la prédation érigée en système.

C’est pour ouvrir à un autre niveau de réflexion que la fin de ce travail donne à entendre d’autres voix qui osent rêver à une autre réalité, une autre façon d’être au monde : dépasser la seule survie du corps pour se jeter tout entier dans la conquête de l’existence, s’efforcer d’aller vers la reconnaissance réciproque, l’altruisme, vers un monde où l’on crée et où l’on ne se contente plus de dévorer, un monde où l’identité prédatrice et les segmentations qu’elle opère laisseront la place à une identité relationnelle pensée comme une arborescence. — Noémie Beslon-Monsacré

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Table des matières

L’histoire de ce livre

Hélène L’Heuillet et Souleymane Bachir Diagne

Avant-propos

Introduction. Identité et imaginaire prédateur



I. La prédation coloniale, Batouala de René Maran

I. Le colonialisme comme prédation

II. Le colonialisme, ennemi de l’authenticité ?

III. Batouala, le roman des stéréo types coloniaux

IV. Africaniser le style, culture orale et musicalité



II. La prédation antisémite : Céline. Bagatelles pour un massacre et L’École des cadavres

I. La psyché célinienne.

II. Haine des Juifs et prédation

III. Antisémitisme et négrophobie

IV. Politiques de prédation

V. Le thème de la décadence



III. Prédation et ségrégation raciste. Native Son de Richard Wright

I. Chicago, 1940 : la prédation omniprésente

II. À travers la fiction, une approche polysémique de la prédation

III. Le truchement par le corps : une relation indirecte à l’Autre

IV. Communisme

V. Tabou, la peur face au monde de l’Autre

VI. Métamorphose et renaissance

VII. Vers un « nouvel humanisme » ?



IV. Une déconstruction des catégories de la prédation. Peau noire, masques blancs de Frantz Fanon

I. La construction psychique de l’infériorisé

II. Société raciste, société prédatrice

III. Catégories de la prédation

IV. Corps-objet, corps-tombeau, identité de surface

V. Persona

VI. Humanisme et universalisme

Conclusion

Bibliographie