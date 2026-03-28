Essai
Nouvelle parution
Noémie Beslon-Monsacré, L'Imaginaire prédateur (éd. Hélène L’Heuillet, Souleymane Bachir Diagne)

Noémie Beslon-Monsacré, L'Imaginaire prédateur (éd. Hélène L’Heuillet, Souleymane Bachir Diagne)

  • Paris, Les Belles Lettres, 2026
  • EAN : 9782251458984
  • 340 pages
  • Prix : 26 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola

La culpabilité, l’angoisse, la haine de soi, autant de « symptômes » du caractère profondément mortifère et destructeur de la prédation érigée en système.

C’est pour ouvrir à un autre niveau de réflexion que la fin de ce travail donne à entendre d’autres voix qui osent rêver à une autre réalité, une autre façon d’être au monde : dépasser la seule survie du corps pour se jeter tout entier dans la conquête de l’existence, s’efforcer d’aller vers la reconnaissance réciproque, l’altruisme, vers un monde où l’on crée et où l’on ne se contente plus de dévorer, un monde où l’identité prédatrice et les segmentations qu’elle opère laisseront la place à une identité relationnelle pensée comme une arborescence. — Noémie Beslon-Monsacré

Table des matières

L’histoire de ce livre
Hélène L’Heuillet et Souleymane Bachir Diagne
Avant-propos 
Introduction. Identité et imaginaire prédateur 

I. La prédation coloniale, Batouala de René Maran 
I. Le colonialisme comme prédation
II. Le colonialisme, ennemi de l’authenticité ?
III. Batouala, le roman des stéréo types coloniaux 
IV. Africaniser le style, culture orale et musicalité

II. La prédation antisémite : Céline. Bagatelles pour un massacre et L’École des cadavres 
I. La psyché célinienne.
II. Haine des Juifs et prédation 
III. Antisémitisme et négrophobie 
IV. Politiques de prédation 
V. Le thème de la décadence 

III. Prédation et ségrégation raciste. Native Son de Richard Wright
I. Chicago, 1940 : la prédation omniprésente
II. À travers la fiction, une approche polysémique de la prédation 
III. Le truchement par le corps : une relation indirecte à l’Autre
IV. Communisme
V. Tabou, la peur face au monde de l’Autre
VI. Métamorphose et renaissance
VII. Vers un « nouvel humanisme » ?

IV. Une déconstruction des catégories de la prédation. Peau noire, masques blancs de Frantz Fanon 
I. La construction psychique de l’infériorisé 
II. Société raciste, société prédatrice 
III. Catégories de la prédation 
IV. Corps-objet, corps-tombeau, identité de surface 
V. Persona
VI. Humanisme et universalisme 
Conclusion 
Bibliographie