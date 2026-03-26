Revue d'Histoire littéraire de la France, n° : "La littérature belge d'expression française"
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne (Source : Classiques Garnier)
Revue d'Histoire littéraire de la France 1 – 2026. 126e année, n° 1
Sous la direction d'Emmanuel Bury
Paris, Classiques Garnier, coll. « Revue d'Histoire littéraire de la France », n° 1, 2026.
Fondée en 1894, la Revue d'Histoire littéraire de la France propose, à raison de quatre numéros par an et d’un numéro bibliographique hors-série, un panorama de la recherche actuelle sur la littérature d’expression française.