Revue
Nouvelle parution
Revue d'Histoire littéraire de la France, n° :

Revue d'Histoire littéraire de la France, n° : "La littérature belge d'expression française"

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Revue d'Histoire littéraire de la France", 2026
  • EAN : 9782406201915
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20192-2
  • ISSN : 0035-2411
  • Numéro : 1
  • 252 pages
  • Prix : 30 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne (Source : Classiques Garnier)

Revue d'Histoire littéraire de la France 1 – 2026. 126e année, n° 1

Sous la direction d'Emmanuel Bury

Paris, Classiques Garnier, coll. « Revue d'Histoire littéraire de la France », n° 1, 2026.

Fondée en 1894, la Revue d'Histoire littéraire de la France propose, à raison de quatre numéros par an et d’un numéro bibliographique hors-série, un panorama de la recherche actuelle sur la littérature d’expression française.

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