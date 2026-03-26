Revue d'Histoire littéraire de la France, n° : "La littérature belge d'expression française"

Revue d'Histoire littéraire de la France 1 – 2026. 126e année, n° 1

Sous la direction d'Emmanuel Bury

Paris, Classiques Garnier, coll. « Revue d'Histoire littéraire de la France », n° 1, 2026.

Fondée en 1894, la Revue d'Histoire littéraire de la France propose, à raison de quatre numéros par an et d’un numéro bibliographique hors-série, un panorama de la recherche actuelle sur la littérature d’expression française.

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