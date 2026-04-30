Spicilège – Cahiers Marcel Schwob, n° 18 : « Les poésies de jeunesse de Marcel Schwob (deuxième partie) »,

Paris, Société Marcel Schwob, 2025, 210 p.

Spicilège – Cahiers Marcel Schwob n° 18 reflète le parcours poétique de Marcel Schwob, auteur de poèmes en vers à l’adolescence, puis poète de la prose dans ses œuvres de la maturité. L’exploration des manuscrits de jeunesse donne lieu à la première édition intégrale des poèmes en argot de Schwob, suivie de son Prométhée, revu sur les brouillons originaux et accompagné d’une étude du mythe gréco-indien de Prométhée-Pramantha et de l’influence de la pensée indienne et bouddhique sur la production ultérieure de l’écrivain. Une enquête sur la présence de Schwob dans les anthologies de poésie trouve un prolongement dans l’examen des formes multiples que revêt la poésie dans Le Livre de Monelle.

Sommaire

Éditorial

Bruno Fabre

Les poésies de jeunesse de Marcel Schwob (deuxième partie)

Les poèmes en argot de Marcel Schwob

Alain Chevrier

Ballade François Villon

Ballade pour Gérard de Nerval pendu à la fenêtre d’un bouge

Dédicace de la Lanterne rouge

La Lanterne rouge

Tire-lupin et Grinche-tard

Chez le Bistro Dab de Guinche

L’Emballage

Au Ramasse-mégot

Mon homm’, c’est un drôl’ ed’ marlou

Dansez les putains

[Les Remorqueurs de macchabés]

Fragments extraits de Faust

Marcel Schwob

Éditions des poèmes en argot

Prométhée : ébauche d’un poème dramatique de Marcel Schwob

Agnès Lhermitte

Prométhée (1885)

Marcel Schwob

Après Prométhée : l’influence de la pensée indienne sur l’œuvre de Marcel Schwob

Agnès Lhermitte

Marcel Schwob, poète

Marcel Schwob dans les anthologies de poésie

Bruno Fabre

Le Livre de Monelle, une « œuvre de poésie » ?

Bruno Fabre

Résonance

Un sonnet de Paul Barreau : « Marcel Schwob »

Paul Barreau, « poète étranglé »

Jonathan Wenger

Glanures

Bruno Fabre, Agnès Lhermitte.