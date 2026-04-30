Spicilège. Cahiers Marcel Schwob, n° 18 : "Les poésies de jeunesse de Marcel Schwob (deuxième partie)"
Spicilège – Cahiers Marcel Schwob, n° 18 : « Les poésies de jeunesse de Marcel Schwob (deuxième partie) »,
Paris, Société Marcel Schwob, 2025, 210 p.
Spicilège – Cahiers Marcel Schwob n° 18 reflète le parcours poétique de Marcel Schwob, auteur de poèmes en vers à l’adolescence, puis poète de la prose dans ses œuvres de la maturité. L’exploration des manuscrits de jeunesse donne lieu à la première édition intégrale des poèmes en argot de Schwob, suivie de son Prométhée, revu sur les brouillons originaux et accompagné d’une étude du mythe gréco-indien de Prométhée-Pramantha et de l’influence de la pensée indienne et bouddhique sur la production ultérieure de l’écrivain. Une enquête sur la présence de Schwob dans les anthologies de poésie trouve un prolongement dans l’examen des formes multiples que revêt la poésie dans Le Livre de Monelle.
Sommaire
Éditorial
Bruno Fabre
Les poésies de jeunesse de Marcel Schwob (deuxième partie)
Les poèmes en argot de Marcel Schwob
Alain Chevrier
Ballade François Villon
Ballade pour Gérard de Nerval pendu à la fenêtre d’un bouge
Dédicace de la Lanterne rouge
La Lanterne rouge
Tire-lupin et Grinche-tard
Chez le Bistro Dab de Guinche
L’Emballage
Au Ramasse-mégot
Mon homm’, c’est un drôl’ ed’ marlou
Dansez les putains
[Les Remorqueurs de macchabés]
Fragments extraits de Faust
Marcel Schwob
Éditions des poèmes en argot
Prométhée : ébauche d’un poème dramatique de Marcel Schwob
Agnès Lhermitte
Prométhée (1885)
Marcel Schwob
Après Prométhée : l’influence de la pensée indienne sur l’œuvre de Marcel Schwob
Agnès Lhermitte
Marcel Schwob, poète
Marcel Schwob dans les anthologies de poésie
Bruno Fabre
Le Livre de Monelle, une « œuvre de poésie » ?
Bruno Fabre
Résonance
Un sonnet de Paul Barreau : « Marcel Schwob »
Paul Barreau, « poète étranglé »
Jonathan Wenger
Glanures
Bruno Fabre, Agnès Lhermitte.