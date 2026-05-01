Communications, n° 118 : "Raconter, et construire des mondes" (dir. Olivier Caïra, Anaïs Goudmand)
Comme l’explique Raphaël Granier de Cassagnac dans l’entretien qu’il nous accorde, certaines œuvres de fiction sont « guidées par l’histoire » (story-driven) quand d’autres sont plutôt « guidées par le monde » (world-driven). La prédominance de l’histoire nous est très familière, car elle caractérise l’essentiel des œuvres classiques, qu’il s’agisse de contes, de romans, de pièces de théâtre, de bandes dessinées ou de films. Mais depuis plusieurs décennies, ce sont souvent les mondes, davantage que les récits ou les personnages, qui structurent l’activité des industries de loisirs, dessinent le périmètre de la propriété intellectuelle et créent des liens au sein des communautés de fans. Si ce phénomène n’est guère nouveau , la prolifération récente de ces mondes s’explique en partie par les logiques économiques et médiatiques qui se sont développées dans le contexte du capitalisme globalisé, où leur mise en place est le fruit de lourdes opérations commerciales et juridiques. […]
André Burguière in memoriam
Récit et worldbuilding, deux approches complémentaires
Par Olivier Caïra
Univers en expansion : le récit de fiction contemporain à l’épreuve de la machine à mondes
Par Anne Duprat
La narratologie a-t-elle besoin de la notion de monde ?
Par Marie-Laure Ryan
Raconter, construire, décrire : enjeux de la transfictionnalité chez Balzac, Sue et Zola
Par Thomas Conrad
Entre le monde et la marque : storyworld et storytelling des grandes franchises populaires
Le Multivers dans l’Univers cinématographique Marvel, entre stratégies narratives et stratégies industrielles
Par Anaïs Goudmand
Worldbuilding : ce que les textes narratifs font à la construction des mondes imaginaires
Par Aliénor Vauthey
Les classes de personnages, vers un effet de monde ? Le cas de la science-fiction
Par Simon Bréan
Cartographier les mondes fictionnels pour les rendre jouables
Par Olivier Caïra
Not quite marvel : les mondes des superhéros philippins entre hybridation et localité
Par Thomas Richard
Du récit au monde : évolution des stratégies d’adaptation dans le media mix(manga, animation, jeu vidéo)
Conjuguer le réel et l’imaginaire : la représentation des cultures occidentales dans la franchise Pokémon
Par Gaëtan Groslier et Amélie Soubie
Introduire l’Asie dans une œuvre-monde occidentale au risque de déstabiliser la réception d’une narration ? Étude du cas de Mists of Pandariadans World of Warcraft
Par Alexandre Pistolet et Jacques Ghoul Samson
L’enténèbrement des étoiles : Star Trek à travers l’espace et le temps sériels
Par Florent Favard
Récits et mondes, de la nouvelle au jeu vidéo
Entretien avec Raphaël Granier de Cassagnac,
Propos recueillis par Anaïs Goudmand et Olivier Caïra
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Date de parution : 08/04/2026
Date de mise en ligne : 30/04/2026