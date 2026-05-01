Communications, n° 118 : "Raconter, et construire des mondes" (dir. Olivier Caïra, Anaïs Goudmand)

Comme l’explique Raphaël Granier de Cassagnac dans l’entretien qu’il nous accorde, certaines œuvres de fiction sont « guidées par l’histoire » (story-driven) quand d’autres sont plutôt « guidées par le monde » (world-driven). La prédominance de l’histoire nous est très familière, car elle caractérise l’essentiel des œuvres classiques, qu’il s’agisse de contes, de romans, de pièces de théâtre, de bandes dessinées ou de films. Mais depuis plusieurs décennies, ce sont souvent les mondes, davantage que les récits ou les personnages, qui structurent l’activité des industries de loisirs, dessinent le périmètre de la propriété intellectuelle et créent des liens au sein des communautés de fans. Si ce phénomène n’est guère nouveau , la prolifération récente de ces mondes s’explique en partie par les logiques économiques et médiatiques qui se sont développées dans le contexte du capitalisme globalisé, où leur mise en place est le fruit de lourdes opérations commerciales et juridiques. […]

Sommaire en ligne via Cairn…

André Burguière in memoriam

Récit et worldbuilding, deux approches complémentaires

Par Olivier Caïra

et Anaïs Goudmand

Univers en expansion : le récit de fiction contemporain à l’épreuve de la machine à mondes

Par Anne Duprat

La narratologie a-t-elle besoin de la notion de monde ?

Par Marie-Laure Ryan

Raconter, construire, décrire : enjeux de la transfictionnalité chez Balzac, Sue et Zola

Par Thomas Conrad

Entre le monde et la marque : storyworld et storytelling des grandes franchises populaires

Par Matthieu Letourneux

Le Multivers dans l’Univers cinématographique Marvel, entre stratégies narratives et stratégies industrielles

Par Anaïs Goudmand

Worldbuilding : ce que les textes narratifs font à la construction des mondes imaginaires

Par Aliénor Vauthey

Les classes de personnages, vers un effet de monde ? Le cas de la science-fiction

Par Simon Bréan

Cartographier les mondes fictionnels pour les rendre jouables

Par Olivier Caïra

Not quite marvel : les mondes des superhéros philippins entre hybridation et localité

Par Thomas Richard

Du récit au monde : évolution des stratégies d’adaptation dans le media mix(manga, animation, jeu vidéo)

Par Bounthavy Suvilay

Conjuguer le réel et l’imaginaire : la représentation des cultures occidentales dans la franchise Pokémon

Par Gaëtan Groslier et Amélie Soubie

Introduire l’Asie dans une œuvre-monde occidentale au risque de déstabiliser la réception d’une narration ? Étude du cas de Mists of Pandariadans World of Warcraft

Par Alexandre Pistolet et Jacques Ghoul Samson

L’enténèbrement des étoiles : Star Trek à travers l’espace et le temps sériels

Par Florent Favard

Récits et mondes, de la nouvelle au jeu vidéo

Entretien avec Raphaël Granier de Cassagnac,

Propos recueillis par Anaïs Goudmand et Olivier Caïra

—

Date de parution : 08/04/2026

Date de mise en ligne : 30/04/2026