Éclats, n° 5 "Les mots hors du livre" (dir. Cindy Gervolino, Lisa Gurini)

Sous la direction de Cindy Gervolino (Sorbonne Université) et Lisa Gurini (Université Marie et Louis Pasteur).

Sommaire

Cindy Gervolino et Lisa Gurini

Les mots hors du livre

Dossier scientifique

Arilys Jia et William Charest-Pépin

Du détournement du format livresque à son éclatement : analyse du degré de liberté autorisé par les stratégies narratives de Nils Jacket contre l’Agent X et du Chrysanthème

Delicia Cebrián

Au-delà du livre : Ulises Carrión, l’envoi, la demeure ou l’errance

Ligia Souza

Le théâtre portatif : un regard sur la dramaturgie brésilienne à travers quelques livres

Corentin Lahouste et Maëlle Morin

Investir des « espaces incertains et sans formes étanches » : portée métamorphique des écritures intermédiales et hors du livre de l’autrice québécoise Mimi Haddam

Valentin Fauque

Tisser l’expoésie de Jen Bervin

Claire Gheerardyn

Lire in situ : dispositifs poétiques et expériences de lecture au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Belgique des années 1990 à nos jours

Louise Drouin

Le Marteau sans maître, artisanat d’un poème « réfléchi »

Lili Fevre

Des maux aux mots : la graphie en scène comme représentation du non-dit et de l’indicible

Gabriele Čepulytė

Écrire sans décrire

L’écriture du temps par Hanne Darboven

Artiste présentant son travail

Marcel Cottier et Cindy Gervolino

« Mais si de ta clarté une seule étincelle […] » : dialogue à travers les siècles entre le poète Jean-Baptiste Chassignet et l’artiste Marcel Cottier

Archibald Ackermann et Sophie Doulut

Collectif Poêsie is not dead : entretien avec Archibald Ackermann, le pionnier de la biodiversité poétique

Camille Bresch, Domitille Pestre et Virginie Vivien

L’association fable-Lab au service d’une littérature pas si cachée ! Découverte de l’itinéraire littéraire Caches-Cachées

Le monde de l’entreprise lié aux lettres, communication, langues et art

Clémentine Rubio et François-Claude Rey

Entretien avec Clémentine Rubio, cofondatrice de Agogé Conseil, le 27 mai 2025

Comptes rendus de manifestations scientifiques

Daniel Battesti

La tradition de l’erreur : un double colloque en hommage à Marie-Rose Guelfucci

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À l'occasion de la publication du numéro 5, "Les Mots hors du livre", les deux rédactrices souhaitent remercier chaleureusement chacun et chacune des auteurices pour leur travail et faire découvrir le numéro au plus grand nombre en organisant un temps de présentation convivial et ouvert à toutes et tous.

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Nous avons invitons à nous rejoindre le 12 mai prochain, de 16h à 18h (heure de Paris) pour le lancement de ce numéro qui sera aussi l'occasion d'échanger avec les auteurices.

Voici le lien pour la visio de cet événement : https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/98576247142?pwd=Zo736bxndXLrDMkM4kQ5nscTQQhwOz.1

ID de réunion: 985 7624 7142

Code secret: 734549



L'équipe d’Éclats

Sommaire

Cindy Gervolino et Lisa Gurini, "Les mots hors du livre "

Dossier scientifique

Arilys Jia et William Charest-Pépin, "Du détournement du format livresque à son éclatement : analyse du degré de liberté autorisé par les stratégies narratives de Nils Jacket contre l’Agent X et du Chrysanthème"

Delicia Cebrián, "Au-delà du livre : Ulises Carrión, l’envoi, la demeure ou l’errance"

Ligia Souza, "Le théâtre portatif : un regard sur la dramaturgie brésilienne à travers quelques livres"

Corentin Lahouste et Maëlle Morin, "Investir des « espaces incertains et sans formes étanches » : portée métamorphique des écritures intermédiales et hors du livre de l’autrice québécoise Mimi Haddam"

Valentin Fauque, "Tisser l’expoésie de Jen Bervin"

Claire Gheerardyn, "Lire in situ : dispositifs poétiques et expériences de lecture au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Belgique des années 1990 à nos jours"

Louise Drouin, "Le Marteau sans maître, artisanat d’un poème « réfléchi »"

Lili Fevre, "Des maux aux mots : la graphie en scène comme représentation du non-dit et de l’indicible"

Gabriele Čepulytė, "Écrire sans décrire. L’écriture du temps par Hanne Darboven"

Artiste présentant son travail

- Marcel Cottier et Cindy Gervolino « Mais si de ta clarté une seule étincelle […] » : dialogue à travers les siècles entre le poète Jean-Baptiste Chassignet et l’artiste Marcel Cottier

- Archibald Ackermann et Sophie Doulut, "Collectif Poêsie is not dead : entretien avec Archibald Ackermann, le pionnier de la biodiversité poétique"

Camille Bresch, Domitille Pestre et Virginie Vivien

- "L’association fable-Lab au service d’une littérature pas si cachée ! Découverte de l’itinéraire littéraire Caches-Cachées"

Le monde de l’entreprise lié aux lettres, communication, langues et art

- Clémentine Rubio et François-Claude Rey, "Entretien avec Clémentine Rubio, cofondatrice de Agogé Conseil, le 27 mai 2025"

Comptes rendus de manifestations scientifiques

Daniel Battesti, "La tradition de l’erreur : un double colloque en hommage à Marie-Rose Guelfucci"