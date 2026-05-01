Éclats, n° 5 "Les mots hors du livre" (dir. Cindy Gervolino, Lisa Gurini)
Sous la direction de Cindy Gervolino (Sorbonne Université) et Lisa Gurini (Université Marie et Louis Pasteur).
Dossier scientifique
Du détournement du format livresque à son éclatement : analyse du degré de liberté autorisé par les stratégies narratives de Nils Jacket contre l’Agent X et du Chrysanthème
- From Subversion to Fracture of the Book Format: On the Degree of Freedom Afforded by Narrative Strategies in Nils Jacket contre l’Agent X and Le Chrysanthème
Au-delà du livre : Ulises Carrión, l’envoi, la demeure ou l’errance
Le théâtre portatif : un regard sur la dramaturgie brésilienne à travers quelques livres
Investir des « espaces incertains et sans formes étanches » : portée métamorphique des écritures intermédiales et hors du livre de l’autrice québécoise Mimi Haddam
- Exploring “Uncertain and Formless Spaces”: The Metamorphic Scope of Intermedial and Outside-the-book Writings in Mimi Haddam’s Work
Tisser l’expoésie de Jen Bervin
Lire in situ : dispositifs poétiques et expériences de lecture au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Belgique des années 1990 à nos jours
- How to read in the field? Outdoor poems decipherments in the United-Kingdom, the Netherlands and Belgium
Le Marteau sans maître, artisanat d’un poème « réfléchi »
Des maux aux mots : la graphie en scène comme représentation du non-dit et de l’indicible
L’écriture du temps par Hanne Darboven
Artiste présentant son travail
« Mais si de ta clarté une seule étincelle […] » : dialogue à travers les siècles entre le poète Jean-Baptiste Chassignet et l’artiste Marcel Cottier
- “But if from your light a singlespark [...]”: a conversation across the centuries between the poet Jean-Baptiste Chassignet and the artist Marcel Cottier
Collectif Poêsie is not dead : entretien avec Archibald Ackermann, le pionnier de la biodiversité poétique
- The Collective Poêsie is not dead: an interview with Archibald Ackermann, pioneer of poetic biodiversity
L’association fable-Lab au service d’une littérature pas si cachée ! Découverte de l’itinéraire littéraire Caches-Cachées
- The Fable-Lab Association at the service of a unveiled literature! Discovering the Caches-Cachées literary trail
Le monde de l’entreprise lié aux lettres, communication, langues et art
Entretien avec Clémentine Rubio, cofondatrice de Agogé Conseil, le 27 mai 2025
Comptes rendus de manifestations scientifiques
La tradition de l’erreur : un double colloque en hommage à Marie-Rose Guelfucci
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À l'occasion de la publication du numéro 5, "Les Mots hors du livre", les deux rédactrices souhaitent remercier chaleureusement chacun et chacune des auteurices pour leur travail et faire découvrir le numéro au plus grand nombre en organisant un temps de présentation convivial et ouvert à toutes et tous.
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Nous avons invitons à nous rejoindre le 12 mai prochain, de 16h à 18h (heure de Paris) pour le lancement de ce numéro qui sera aussi l'occasion d'échanger avec les auteurices.
Voici le lien pour la visio de cet événement : https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/98576247142?pwd=Zo736bxndXLrDMkM4kQ5nscTQQhwOz.1
ID de réunion: 985 7624 7142
Code secret: 734549
L'équipe d’Éclats
Sommaire
Cindy Gervolino et Lisa Gurini, "Les mots hors du livre "
Dossier scientifique
Arilys Jia et William Charest-Pépin, "Du détournement du format livresque à son éclatement : analyse du degré de liberté autorisé par les stratégies narratives de Nils Jacket contre l’Agent X et du Chrysanthème"
Delicia Cebrián, "Au-delà du livre : Ulises Carrión, l’envoi, la demeure ou l’errance"
Ligia Souza, "Le théâtre portatif : un regard sur la dramaturgie brésilienne à travers quelques livres"
Corentin Lahouste et Maëlle Morin, "Investir des « espaces incertains et sans formes étanches » : portée métamorphique des écritures intermédiales et hors du livre de l’autrice québécoise Mimi Haddam"
Valentin Fauque, "Tisser l’expoésie de Jen Bervin"
Claire Gheerardyn, "Lire in situ : dispositifs poétiques et expériences de lecture au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Belgique des années 1990 à nos jours"
Louise Drouin, "Le Marteau sans maître, artisanat d’un poème « réfléchi »"
Lili Fevre, "Des maux aux mots : la graphie en scène comme représentation du non-dit et de l’indicible"
Gabriele Čepulytė, "Écrire sans décrire. L’écriture du temps par Hanne Darboven"
Artiste présentant son travail
- Marcel Cottier et Cindy Gervolino « Mais si de ta clarté une seule étincelle […] » : dialogue à travers les siècles entre le poète Jean-Baptiste Chassignet et l’artiste Marcel Cottier
- Archibald Ackermann et Sophie Doulut, "Collectif Poêsie is not dead : entretien avec Archibald Ackermann, le pionnier de la biodiversité poétique"
Camille Bresch, Domitille Pestre et Virginie Vivien
- "L’association fable-Lab au service d’une littérature pas si cachée ! Découverte de l’itinéraire littéraire Caches-Cachées"
Le monde de l’entreprise lié aux lettres, communication, langues et art
- Clémentine Rubio et François-Claude Rey, "Entretien avec Clémentine Rubio, cofondatrice de Agogé Conseil, le 27 mai 2025"
Comptes rendus de manifestations scientifiques
Daniel Battesti, "La tradition de l’erreur : un double colloque en hommage à Marie-Rose Guelfucci"