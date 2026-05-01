Cornucopia, Le Bouquet XXIII : Représenter la nature en France au XVIe s. : écritures poétiques et relations au monde (Olivier Halévy, Thomas Murphy, Adèle Payen de la Garanderie, dir.)
Sous la direction d'Olivier Halévy, Thomas Murphy et Adèle Payen de la Garanderie
Olivier Halévy, Thomas Murphy et Adèle Payen de la Garanderie : Introduction
Claire Varin d’Ainvelle :La Saulsaye de Maurice Scève, lieu réel ou paysage littéraire ?
Thomas Murphy : Le sens d’”environner” et l’idée de nature dans un sonnet de Du Bellay
Antoine Simon : “Pour mettre en mon jardin des fleurs de leur jardin” : inclusion de la nature dans les premiers vers de Jean Vauquelin de La Fresnaye
Anne Lemerre-Louërat : La pluie et le beau temps dans la poésie météorologique de la Pléiade
Anne-Pascale Pouey-Mounou : “Il n’y a plus de saisons” : saisons perturbées et perturbations saisonnières chez Ronsard
Adeline Lionetto : Couleurs et topographies de la terre natale et de la terre d’exil dans la poésie de Du Bellay
Olivier Halévy : Faire parler la “Ninfe Bièvre” : de la prosopopée de nymphe au décentrement écopoétique
Cécile Huchard : Présence et éthique du “sauvage” de Ronsard à Du Bartas
Bengt Noven : La Sepmaine de du Bartas et l’écologisme contemporain
Louis-Patrick Bergot : Les splendeurs de Théocène : réception du Psaume 104 à la Renaissance
Vanessa Oberliessen : Les jardins bibliques, entre allégorie et beauté poétique
William Barreau : “Une petite ortie hérissée sur la raye d’un jardin” : études de la nature dans quelques poèmes de Jean-Baptiste Chassignet
Index des personnes et personnages…Télécharger
(Illustr. : Jan van Hemessen, Allégorie de la nature comme mère de l’Art, 1540-1557, Amsterdam, Rijksmuseum)