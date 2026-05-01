Cornucopia, Le Bouquet XXIII : Représenter la nature en France au XVIe s. : écritures poétiques et relations au monde (Olivier Halévy, Thomas Murphy, Adèle Payen de la Garanderie, dir.)

Sous la direction d'Olivier Halévy, Thomas Murphy et Adèle Payen de la Garanderie

Sommaire

Olivier Halévy, Thomas Murphy et Adèle Payen de la Garanderie : Introduction

Claire Varin d’Ainvelle :La Saulsaye de Maurice Scève, lieu réel ou paysage littéraire ?

Thomas Murphy : Le sens d’”environner” et l’idée de nature dans un sonnet de Du Bellay

Antoine Simon : “Pour mettre en mon jardin des fleurs de leur jardin” : inclusion de la nature dans les premiers vers de Jean Vauquelin de La Fresnaye

Anne Lemerre-Louërat : La pluie et le beau temps dans la poésie météorologique de la Pléiade

Anne-Pascale Pouey-Mounou : “Il n’y a plus de saisons” : saisons perturbées et perturbations saisonnières chez Ronsard

Adeline Lionetto : Couleurs et topographies de la terre natale et de la terre d’exil dans la poésie de Du Bellay

Olivier Halévy : Faire parler la “Ninfe Bièvre” : de la prosopopée de nymphe au décentrement écopoétique

Cécile Huchard : Présence et éthique du “sauvage” de Ronsard à Du Bartas

Bengt Noven : La Sepmaine de du Bartas et l’écologisme contemporain

Louis-Patrick Bergot : Les splendeurs de Théocène : réception du Psaume 104 à la Renaissance

Vanessa Oberliessen : Les jardins bibliques, entre allégorie et beauté poétique

William Barreau : “Une petite ortie hérissée sur la raye d’un jardin” : études de la nature dans quelques poèmes de Jean-Baptiste Chassignet

Index des notions…Télécharger

Index des personnes et personnages…Télécharger

(Illustr. : Jan van Hemessen, Allégorie de la nature comme mère de l’Art, 1540-1557, Amsterdam, Rijksmuseum)